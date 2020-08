Lexus bude válet i nadále. Kupé RC se nevzdá, LC přežije minimálně pět let.

Jednoho by v dnešní době napadlo, že díky vysoké popularitě vyvýšených vozů budou klasické karoserie upadat v zapomnění. I když k tomu mohou některé smutné zprávy navádět, realita je ještě stále jinde. Třeba takový Lexus zachovává chladnou hlavu a ubezpečuje tradiční motoristy, že i dva páry dveří se silným motorem své místo v 21. století mají.

Automobilka sdělila magazínu Automotive News, že její velká kupé se v dohledné době do důchodu rozhodně nechystají. Model Lexus RC prý čeká v roce 2024 velké omlazení. Vzhledem k tomu, že v roce 2018 si vůz prošel faceliftem, by mělo jít o zcela novou generaci. Co bude pod kapotou zatím asi nelze určit na 100 procent.

Elektrifikace je samozřejmě nevyhnutelná. Už současná verze se prodává ve verzi 300h F Sport, ale v portfoliu modelu nechybí ani verze RC F s osmiválcovým motorem a její speciální edice. Vybrané trhy si pak mohou vybrat vůz i s šestiválcovým motorem. Tato rozmanitost, kdy si vybere opravdu každý, by mohla zůstat.

Větší kupé LC se nedávno dočkalo i otevřené verze. I s ním se do budoucna počítá. Pravidelné úpravy spojené s modelovou péčí by měly být aktivní ještě pět let. Životnost atmosférického osmiválce, který v obou vozech najdete, zatím není jistý. Jednotka 2UR-GSE by měla být brzy nahrazena novým řešením.

Zaříznout osmiválec a přijít tak o svůj status si ale Lexus jen tak nedovolí. Místo toho osadí osmiválec dvěma turbodmychadly, stáhne objem na rovné čtyři litry a naladí ho na zhruba šest set koní. Po osvědčení v motorsportu si to agregát namíří do produkčních vozů.