Lewis Hamilton chce postavit vlastní silniční supersport Ferrari. Už mu dal i jméno

Před rokem se Lewis Hamilton postaral o mediální rozruch, když oznámil konec působení u Mercedesu. Ten ho od nástupu v roce 2007 spolu s McLarenem vychovával. Nyní je kolem něj opět rušno, a to v souvislosti s ambiciózním plánem u Ferrari.

Nechme stranou rozpačitý úvod letošní sezóny v podobě 10. místa z Austrálie. Pro Lewise je vše nové, od analýzy a práce s daty, přes týmovou komunikaci až po závodní vůz. Jeho nový výrok je naopak silně pozitivní a potěší automobilové nadšence.

Během svého působení u Mercedesu vyslovil myšlenku dostat techniku formule 1 na běžné silnice a aktivně se podílel na vývoji supersportu AMG-One. Vůz proslavil i citát šéfa automobilky Ola Källeniuse, který v rozhovoru pro Autocar zpětně odsouhlasení projektu komentoval slovy: „Budu se muset vrátit a projít si minuty toho setkání, ale jsem si jistý, že jsme museli být opilí, když jsme řekli ano.“

Hamilton zřejmě bude muset také na nadcházející seanci opatřit několik lahví kvalitní kořalky. Přišel totiž s přáním vyvinout nový model Ferrari, který ponese označení F44. Ano, v první řadě se jedná o odvozeninu jeho startovního čísla, ale myšlenka jde mnohem dál.

Napřímo odkazuje na ikonický model F40, s nímž se Lewis vyfotografoval před hlavní budovou v Maranellu. A právě F40 se stane předlohou nového vozu. Zvláštní je, že ačkoliv má britský pilot početnou sbírku vozů Ferrari, zahrnující například modely 599 GTO, LaFerrari a mnoho dalších, F40 mezi nimi není. Přitom bývalý týmový kolega Lando Norris ho má.

Ferrari F40 bylo ve své době revoluční, protože přeneslo principy formule 1 na běžné silnice. Lehká konstrukce karbonové karoserie uchycené na trubkovém rámu v kombinaci s dvakrát přeplňovaným osmiválcem uváděla řidiče do euforie. A právě to chce Hamilton zopakovat v novém modelu. Sice hovoří o vidlicovém dvanáctiválci, ale manuální převodovka má zůstat, což je u dnešních Ferrari dávno zapomenutý přežitek.

Jakým směrem se bude projekt ubírat, můžeme spekulovat. Automobilka je plánu otevřená a je to pro ni velká marketingová příležitost, podobně jako tomu bylo s modelovou řadou Icona, kam patří vedle Monza SP1/SP2 a Daytona SP3.

Podle neoficiálních informací by vůz mohl využívat platformu LaFerrari bez hybridních berliček. Ať už to dopadne jakkoliv, bude těžké dorovnat historický význam F40. Byl to poslední model vyvíjený pod taktovkou Enza Ferrariho a oslavil 40 let značky. Loni čerstvé osmdesátiny připomněl model F80, tak uvidíme, při jaké příležitosti se dočkáme F44.