Levný konkurent Kodiaqu, nový VW ID.3 a čtyřkolka, jakou jste neviděli. To je nový Svět motorů na Nova Action!

Od levného, ale nikoliv laciného SUV SsangYong Torres, přes adrenalinovou jízdu na motorce až po obrovskou čtyřkolku, která umí i plavat. Navíc se podíváme na novou Mazdu CX-60 a modernizovaný Volkswagen ID.3. Nezmeškejte to!

Dnes ve 20:30 na Nova Action. A na Voyo

Každou středu večer můžete počítat s novým dílem televizního Světa motorů. Druhý díl druhé série odvysílá stanice Nova Action už dnes ve 20:30. Po 18 dílech 1. série na vás čekají ještě nabitější reportáže a žhavé novinky. Všechny díly jsou i na Voyo.

Test SsangYongu Torres: Konkurent Kodiaqu s cenou od 699.900 Kč

Na velké rodinné SUV si dnes musíte připravit zpravidla alespoň milion korun. Nový SsangYong Torres to však zvládne mnohem levněji. Levný ale neznamená laciný a tady to platí obzvlášť. Automat, čtyřkolka a pěkný, vybavený interiér. Jestli to nemá nějaká úskalí, prověří Honza Mička.

Na motorce od autoškoly po ghymkanu

Autoškola na motorce Honda CB 750 Hornet? Petr Slováček navštíví instruktora autoškoly Matouše Landu. Ten posunul své schopnosti učitele slalomu a krizových situací až na závodníka v moto gymkhaně, extrémně technické disciplíně. Přestože je Petr v naší redakci autařů zkušený motorkář, Matouš na jeho jízdě odhalí mnoho prostoru ke zlepšení. Poradí také s veledůležitou technikou pohledu.

Obrovská obojživelná čtyřkolka Phantom

Tak obří čtyřkolku jste asi ještě neviděli. A dokonce umí i plavat. Martin Karlík se vydal přímo do řeky, aby to otestoval. Stroj s příznačným názvem Phantom je vyrobený v Rusku. Stojí na podvozku offroadu Mitsubishi a má motor Toyota. Skutečně šílený a lákavý kus techniky, který je navíc ve službě záchranné služby.

Mazda CX-60 dělá v testu radost

Má největší diesel v Evropě, primárně pohon zadních kol a dlouhou kapotu. A je i praktická, což u SUV nebývá pravidlem. Prémiové ambice, přitom ji koupíte levněji než Kiu Sorento. Nová Mazda CX-60 dělá Vláďovi Kaderovi radost, ale nebyli bychom to my, abychom neobjevili nějaké nedostatky.

Volkswagen ID.3 zlevňuje a vylepšuje

První Volkswagen navržený čistě jako elektromobil. V dnešní době tedy extrémně důležitý model. Uvedení ID.3 na trh se dlouho odkládalo, teď ale přišla zásadní modernizace a lepší ceny. Má Volkswagen konečně vysněný lidový elektromobil?