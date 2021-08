Levné luxusnější ojetiny mohou být past. Těmto 8 motorům se vyhněte obloukem

Turbodiesel D20 měl obrovské problémy s rozvody, při jejichž výměně je nutné vzít také řetěz plus vodící lišty. A v nehorším případě i klikový hřídel kvůli vymačkané rozetě, jež je jeho součástí. Aby toho neštěstí nebylo málo, motor je na straně převodovky, takže je při opravě nutné jej vymontovat.

Tuto dvoulitrovou jednotku jste našli například v BMW E90, E84, E60. Například trojku s nájezdem do 200.000 kilometrů seženete s trochou štěstí i za cenu pod sto tisíc korun. Ale i kdybyste našli kousek s mnohem méně kilometry, raději zbystřete. Konkrétně u kusů vyrobených do počátku roku 2011.

Tyto motory trpěly na opotřebené palce vačkových hřídelů, přičemž u slabšího provedení je mechanismus rozvodů řešen vahadly s kluzáky, u výkonnější verze byly u vahadel použity rolny. Jedním z hlavních problémů bylo vysokotlaké vstřikovací rotační čerpadlo Bosch, které bude u v současnosti nabízených superbů s vysokým nájezdem v kritickém stavu, ať už kvůli ucpanému sítku uvnitř nebo zaseknutému přesuvníku vstřiku. Pokud nebyla do motoru tankována kvalitní nafta, zcela jistě budou v háji vstřikovače.

Na papíře to vše vypadalo krásně, toto řešení jednak šetří místo a vzhledem k tomu, že má každé dmychadlo na starost jednu řadu válců, motor velmi hezky reagoval na plyn, což bylo vzhledem k nemalé síle jedním z jeho hlavních lákadel. Nicméně umístění turb znamenalo jejich přehřívání a spékání oleje, což s sebou s postupem času vzalo i vačkové hřídele. Vozy s tímto motorem měly navíc nesmyslně dlouhé servisní intervaly, což jejich životnosti také neprospělo. Největší problémy se týkají jednotek vyrobených do roku 2012, později došlo k vylepšení a alespoň částečnému odstranění nejrizikovějších faktorů.

Čtyřlitrový osmiválec jste našli v SUV ML řady W 164 a GL řady X 164, dále v třídě S W 221 a Éčku W 211. Důstojný výkon 225 kW a točivý moment 700 Nm, zrychlení na 100 km/h do sedmi sekund – zní to vcelku dobře. Ale jen pokud bylo o motor správně pečováno, což se u dnes již docela archivních ojetin nedá dost dobře garantovat.

Konkrétně u touaregu dochází k výraznějšímu opotřebení než u klasického vidlicového šestiválce typu BKS. Motory s výkonem 120 a 128 kW mohou do oleje propouštět naftu skrze sdružené vstřikovače typu čerpadlo-tryska. Stejně tak se do mazání může dostávat chladicí kapalina skrze vodní čerpadlo.

Na rozdíl od třílitru umí tento motor dobře servisovat skutečně jen autorizované servisy (čest výjimkám). A hned první větší údržba může vyjít klidně na více než sto tisíc korun. Pokud chcete velké TDI uvést do dobrého stavu, raději se u ojetin připravte na vířivé klapky, rozvody a dekarbonizaci plus preventivně výměnu obou turb.

Motor Škoda 2.0 TDI BMN

Pojďme se podívat na nenápadnou past ve formě dvojkové Octavie RS TDI. Stejně jako v případě už zmíněného superbu se dá namítat, že nejde o žádnou prémiovku, ale a) jsme v České republice a b) jde o vcelku populární volbu, u které se dá pěkně naletět. Pokud si tedy nedáte pozor na rok výroby.

Vozy s touto verzí TDI se vyráběly do května roku 2008 a trpěly nemálo problémy. Motory se například se při odkládaných výměnách oleje zadírají na klice. Dále zde máme problematické vstřikovače Siemens a drahé filtry pevných částic. Pokud máte možnost ověřit si typ motoru, raději si vyberte pozdější provedení s vstřikováním common-rail. To mimochodem přišlo do stejné karoserie ještě před faceliftem.