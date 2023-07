Levné kempování v Dacii Jogger je vlastně super. Ale musíte se naučit do ní správně nastupovat

Kempovací vestavbu vám za cenu jedné dovolené nabídne i Dacia. Montuje se do modelu Jogger a na vlastní kůži jsme ji vyzkoušeli na Šumavě.

Dacia změnila image. Z výrobce, který byl po desetiletí vnímán jako producent cenově dostupných aut pro nenáročné řidiče či dělníky, se v posledních letech mění v lifestylovou značku tíhnoucí k venkovním aktivitám, které jsou u spousty zákazníků čím dál oblíbenější. Dacia chce být jedničkou na trhu dostupné mobility a nabízet zákazníkům to, co opravdu využijí. A není důvod, aby jí to v soukromém sektoru nevyšlo.

Že to Dacia myslí s venkovními aktivitami vážně, jsem na vlastní oči viděl už loni v září na akci Brand Manifesto nedaleko Paříže. Tam se vedle konceptů Biggster a Manifesto poprvé ukázal i model Jogger se zajímavou obytnou vestavbou, doplněnou o praktický stan pro tři lidi. Celkem vůz nabídl zázemí až pěti lidem prahnoucím po dobrodružství v divočině či jen občasném nocování v kempech. Samozřejmě za rozumnou cenu.

Zatímco loni v Paříži ještě chodili lidé z Dacie tak trochu kolem horké kaše a povídali něco o tom, že se jedná o koncept a cenu nechtějí blíže komentovat, dnes už víme, že tenkrát byla vestavba hotová, stan jakbysmet, a že v Česku kompletní příslušenství InNature, zahrnující box, rošt, matraci, stan a zatemňovací rolety, vyjde na 60.560 Kč. Tedy na jeden a půl průměrné hrubé mzdy u nás či letní dovolenou pro dva v Karibiku.

Dacia InNature: Ceny příslušenství Camping Box (u 7místné verze musí být 3. řada sedadel vyjmuta) 38.990 Kč Skládací matrace 7790 Kč Zatemňovací rolety 4790 Kč Stan 8990 Kč Celkem: 60.560 Kč

Nejdůležitější je Camping Box, překližkový modul do zavazadlového prostoru, v němž najdete 220 litrů objemu pro uložení další výbavy. To zní skvěle, ale 220 litrů často sotva stačí pro holčičí výbavu na víkend (čest výjimkám!), natož zavazadla pro více lidí. Osobně doporučuji investovat i do střešního boxu a významně tím zvýšit přepravní kapacitu vozu.

Zatímco na instalaci modulu do zavazadelníku pěti- i sedmimístného joggeru (bez ohledu na motor, tedy i do verze na LPG) potřebujete dva lidi, rozložení lůžka s délkou 190 cm a šířkou až 130 cm (u víka kufru je to metr) zvládne sami. Nejdříve je ale nutné posunout přední sedadla zcela vpřed a naklopit opěradla dopředu, proto si dobře rozmyslete, kam zaparkujete, protože potom už s vozem jenom tak necuknete.

Stan může i nemusí být připojen k vozidlu. Osobně jsem pro druhou možnost, protože aspoň nebudete muset spát s otevřeným kufrem a obyvatelé stanu nebudou muset koukat autu do výfuku. Nehledě na to, že mezi obytným prostorem stanu a vozem není podlaha, takže postup ukládání ke spánku skrze připojený stan vypadá nějak takto: vyzout boty, projít stanem, obout boty, udělat dva krůčky, vyzout boty a skočit šipku na matraci. Od matrace po střechu vozu je to asi jenom 60 cm, takže se uvnitř neposadíte. Ven se pak musíte vysoukat. Jestli po břiše, nebo zádech, nechám na vás.

Ven se samozřejmě dostanete nejen přes obytnou část stanu, ale i boční stěnou, která poprojuje stan s vozem. Ani jedna z možností ale není úplně komfortní, hlavně když si v noci svítíte mobilem a snažíte se rozepnout zip jednou rukou.

Konec teorie, jdu spát

Kempování v Dacii Jogger jsem si vyzkoušel na Šumavě a spalo se mi skvěle. Matrace sice není moc vysoká, ale tvrdší podklad mi vyhovuje, takže za mě v pohodě. Problém nastal zhruba ve tři hodiny ráno, kdy jsem si potřeboval odskočit. Zadními bočními dveřmi to nejde, protože k jejich klikám je stan přichycen popruhy. Musel jsem se vysoukat kufrem a v ideálním případě nezakopnout o lanka stanu. Kdybych v autě nebyl sám, asi bych všechny ostatní probudil.

Z mého pohledu je lepší mít spaní oddělená: jedna část výpravy ve voze, druhá část ve stanu, přičemž takto ani nutně nepotřebujete stan z programu příslušenství InNature od Dacie. Stačí jakýkoliv jiný dle vašeho gusta. Ve voze oceníte originální zatemňovací rolety do oken (stojí 4790 Kč, ale pasují dokonale), osvětlení třeba LED svítilnami na baterky či bluetooth repráček pro poslech hudby.

Na rozdíl od opravdových obytňáků Dacia Jogger nemá kempinkový akumulátor (proč taky, když není na kempování primárně postavená?) a přece si nechcete hned vymlátit 12voltovou baterii. Nehledě na to, že s každým otočením klíčku ve spínačce, třeba i kvůli větrání bočními okny, zapnete denní svícení vozu a zbytek obyvatel kempu vám za to v noci nepoděkuje.

Tak jaká ta noc v Dacii Jogger byla?

Popravdě řečeno to bylo super, stran noclehu mi nic nechybělo. Modul v kufru je chytře vymyšlený, nestojí moc, můžete si jej objednat s novým autem či samostatně, a pokud cestujete ve dvou, věřím, že zavazadla někam poskládáte.

Cestování ve více lidech vyžaduje střešní box a být to na mně, stan k autu nepřipojuji. Jedna z cest z vozu totiž vede přes vaše kamarády, navíc stan za autem zvyšuje nároky na potřebné místo v kempu (kdo někdy kempoval s obytňákem, dá mi za pravdu). Stan postavený vedle auta splní ten samý účel, a navíc si můžete vybrat model dle vlastních preferencí.