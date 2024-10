Levná Škoda Elroq vs. Škoda Karoq a konkurence: Tvrdá rána pro spalovák? Vlastně ani ne

Čekal jsem ledacos, ale elroq za méně než 800 tisíc je silná facka konkurenci. Nedá se však očekávat, že by díky tomu lidé hojně odmítali spalovací model Karoq.

Nestává se tak často, aby automobilka pořádala takzvaný „kulatý stůl“ ke zveřejnění cen nového modelu. Naposledy jsem se takové akce zúčastnil u příležitosti uvedení Škody Scala na český trh, což se dalo pochopit, protože právě tam bylo z mého pohledu zaseto semínko zjednodušování struktur výbavy, sdružování oblíbených prvků do výhodnějších paketů a větší důraz na to, co zákazníci na daných trzích nejčastěji kupují.

Jedním z důsledků bylo například vyřazení nejlevnější výbavy Active, což základní cenu scaly posunulo výše. Zatímco na podzim 2013 stála základní Škoda Rapid (předchůdce scaly) s motorem 1.2 MPI 269.900 Kč (verze Fresh Active), scala v lednu 2019 startovala na 369.900 Kč. Měla tříválec 1.0 TSI/70 kW a výbavu Ambition, přičemž rapid v podobné kombinaci stál v roce 2013 od 327.900 Kč. Rozdíl nakonec nebyl tak výrazný, ale zkuste to vysvětlit někomu, kdo si porovná dvě nejnižší částky v ceníku a nikoliv motor a výbavu.

Cena Škody Elroq: Konečně trhák?

Na ceny elektromobilů jsou čeští zákazníci citlivější ještě více, protože řada motoristů z nějakého důvodu nabyla dojmu, že jim výrobci elektromobily nutí a všechno vede ke konci aut se spalováky. Tento názor pak přiživují populisté, kteří snědli všechnu moudrost světa, leč z nich nic světoborného ještě nevypadlo. Tak jak to tedy je u Škodovky?

S příchodem Škody Elroq na trh se Škodovka nechystá zaříznout žádný ze současných modelů se spalovacími motory. Kodiaq a Superb mají aktuálně nové generace, octavia je bestseller a má krátce pro faceliftu, karoq (facelift v roce 2022) patří celosvětově k nejoblíbenějším škodovkám a výroba fabie, scaly a kamiqu byla potvrzena až do konce dekády. Škoda už dříve zveřejnila nástřel budoucnosti prostřednictvím soch, přičemž aktuálně jediným potvrzeným modelem je sériová verze konceptu Epic.

Elroq je v každém případě elektrickou alternativou ke Škodě Karoq (znova opakuji: nikoliv okamžitá náhrada), takže drobné srovnání srovnatelného neuškodí. Škoda Karoq aktuálně vychází v „neakční“ verzi na nejméně 715.900 Kč (Selection 1.5 TSI/110 kW 6M), abychom ale měli spravedlivé srovnání, musíme přihodit i DSG a rázem jsme v tom za 765.900 Kč. A to už od ceny 799.000 Kč za základní Škodu Elroq (Essence 50/125 kW) není moc daleko.

Nejlevnější Škoda Elroq za 799.000 Kč vyjíždí na 19palcových litých kolech, má hlídání slepého úhlu, 13palcový displej infotainmentu či zadní parkovací kameru a senzory. Karoq sice má o 3 palce menší kola a o 5 palců menší displej, ale zato dostal dvouzónovou automatickou klimatizaci, loketní opěrku vzadu nebo sunset.

Pak je tu ale další věc, která nemusí být z fotek patrná – elroq je totiž citelně větší auto. S 4488 mm je o 98 mm delší, je o 22 mm vyšší (1625 mm) a 38 mm širší (1879 mm). Kufr s objemem 470 litrů je téměř shodný s karoqem vybaveným systéme VarioFlex, respektive o 51 litrů menší než u běžné předokolky. Elroq už u nás v redakci stihl zdomácnět jako takový enyaq s kratším zadním převisem. Nemusíte souhlasit, ale v podstatě je to tak.

Jak si cenově stojí vůči konkurenci?

S délkou okolo 4,5 metru spadá nová Škoda Elroq do segmentu C-SUV, zkrátka mezi kompaktní SUV. České zastoupení Škodovky přitom vidí hlavní konkurenty základní verze v MG4 (pozor, kompaktní hatchback), Volvu EX30 a Hyundai Kona Electric.

Jiří Maláček, šéf českého zastoupení Škodovky, vyzdvihuje hlavně větší rozměry karoserie a rychlejší nabíjení z 10 na 80 % za 25 minut. Ceny konkurentů v tabulce jsou „okleštěny“ o akční prémie, což jde znát zejména u Hyundaie Kona. U toho sice v ceníku najdete akční cenu 869.990 Kč, ta však není bez dalších podmínek.

Škoda Elroq 50: Srovnání s konkurenty na českém trhu Model Škoda Elroq 50 MG MG4 Volvo EX30 Hyundai Kona Electric Výkon [kW] 125 125 200 99 Kapacita baterie [kWh] 55 51 49 48,6 Dojezd [km] 375 350 337 380 Nabití 10 - 80 % [m] 25 37 26 39 Délka [mm] 4488 4287 4233 4355 Objem kufru [l] 470 363 318 466 Cena od [Kč] 799.000 779.900 895.000 959.990

Vybere si každý, pro koho je určený

Nabídka Škody Elroq na českém trhu bude mít poměrně jednoduchou strukturu, vybere si v ní ale snad každý. Tím „každým“ se myslí zejména firmy (malé i větší) a skalní fanoušci elektromobilů, soukromníci budou vybírat spíše mírně ojetých kusů například z programu Škoda Plus.

Tak či tak platí, že první dodávky zákazníkům proběhnou v prvním kvartálu příštího roku. Soukromníci by si měli přijít na své až v roce 2026, kdy se do prodeje dostane model Epiq - elektrická alternativa Škody Kamiq za cenu okolo 25.000 euro.

Škoda Elroq: Struktura nabídky Výbava Essence Výbava Sportline* Pro verze 50 a 60* Pro verze 60 a 85 Interiér: Studio Interiér: Sportline Hlídání mrtvého úhlu Matrix-LED přední světlomety 19“ litá kola Asistovaná jízda 1.6+ Parkovací kamera a senzory vzadu Virtuální pedál Výbava Selection Výbava First Edition Pro verze 50, 60*, 85 a 85x* Pro verze 85 Interiér: Loft, Lodge a Suite Interiér: Lodge Infotainment Navi 13“ Color Concept Volba jízdního režimu Asistovaná jízda 2.6+ Dark Chrome doplňky exteriéru Head-up displej s AR *dostupné později

U elroqu bude výběr ze čtyř výbav (Essence, Selection, Sportline, First Edition), pěti interiérů (Studio, Loft, Lodge, Suite, Sportline) či sedmi designů kol ve velikostech 19 až 21 palců. K tomu budou k dispozici pakety Smart, Clever, Plus, Advanced, Maxx. Prodloužená záruka a předplacený servis na 5 let/100 tisíc km pak vyjde o něco levněji než z enyaqu, konkrétně na 15.500 Kč, respektive 12.000 Kč.

Vedle základní ceny verze 50 Škodovka zveřejnila i cenu verze 85 s výkonem 210 kW a 82kWh baterií. Tady už přicházejí v úvahu Kia EV3, Renault Scenic nebo Peugeot 3008. Všechna tato auta stojí přes milion, ale nejsou od sebe příliš cenově vzdálená.