Nová Dacia Logan nemusí vypadat levně. Ilustrace ukazují stylovou karoserii

Dacia již v silně zamaskované formě testuje novou generaci Loganu (a rovněž hatchbacku Sandero), z čehož si lze odvodit, že samotná premiéra novinky už nebude tak daleko. Na základě zachycených tvarů prototypů se nyní ruský web Kolesa rozhodl vytvořit možnou podobu Loganu třetí generace. Pochopitelně však se znakem Renaultu, jelikož pod tímto logem se dostupný sedan na místním trhu prodává.

Pro Evropu tedy čekejme jinou masku, která by ovšem mohla přinést do modelové řady Dacie nový či rozsáhleji upravený designový jazyk. Větší změnou ale projdou celkové proporce malého sedanu, jelikož karoserie a přesněji linie střechy bude splývavější. Nový Logan by tedy už nemusel působit tak „krabicovým“ dojmem.

Tímto směrem má rovněž narůst objem zavazadlového prostoru, nehledě na možné zvětšení rozvoru Loganu pro více místa uvnitř. Samozřejmě se bude vycházet z techniky mateřského Renaultu. Jako platformu nejspíš Dacia využije CMF-B, tedy základ již používaný u nového Renaultu Clio či Capturu, na němž postaví i zmíněné Sandero.

Základem budou také motory Renaultu jako litrové tříválce o výkonech 48 kW (65 koní) či 74 kW (100 koní), nabídku však určitě rozšíří i silnější přeplňované motory včetně dieselu nebo agregátů schopných pracovat na LPG.

Datum premiéry nových Dacií Logan a Sandero zatím neznáme. Prozatím se však mluví o možném uvedení na říjnovém autosalonu v Paříži.

Galerie doplněna o současnou Dacii Logan