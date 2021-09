Levná čínská SUV jsou oficiálně v Česku. Dongfeng zaujme, ale zatím s otazníkem

O vstupu čínské značky Dongfeng na český trh jsme informovali už minulý týden. Automobilku, která patří k trojce největších v Číně a v loňském roce prodala téměř 3,5 milionu vozů, v Česku zastupuje společnost Bidli auto, součást skupiny Bidli holding. Skupina se v Česku zabývá realitami, hypotečním poradenstvím, družstevním bydlením či dodávkou energií a fotovoltaických elektráren, vstup do světa automobilů se tedy může zdát jako výstřel mimo pole působnosti. Z dnešní tiskové konference k uvedení značky Dongfeng na český trh však vyplynulo, že se tyto dva světy mohou snadno protnout.

Značka Dongfeng v Evropě působí do roku 2008, v Česku je však naprostou novinkou a třeba na Slovensku rozjela své aktivity teprve nedávno. Vsadila na to, co mají Evropané rádi – SUV s velkým vnitřním prostorem, bohatou výbavou a rozumnou cenou, a protože dnes v Evropě prakticky nelze fungovat bez elektromobilu, nechybí ani elektrické SUV s dojezdem okolo 300 kilometrů a lithium-železo-fosfátovým akumulátorem.

Elektromobilům chce u nás Dongfeng věnovat velkou pozornost. Díky aktivitám holdingu (stavebnictví, dodávky elektřiny a další) si nabídne komplexní balíček, složený ze samotného automobilu, domácí nabíječky a fotovoltaických článků. Měl by stát asi 1,2 milionu korun, přičemž zhruba 900 tisíc korun je cena auta (SUV Seres 3). Už v příštím roce u nás Dongfeng plánuje prodat asi 300 elektromobilů, což je vzhledem k situaci na trhu ohromné číslo. Vždyť loni se u nás dle údajů Svazu dovozců automobilů prodalo necelých dvanáct set elektroaut a v prvních 8 měsících letošního roku to bylo 1465 vozů.

SUV Glory 580 může konkurovat například kodiaqu či tiguanu a přijíždí s pevně danou specifikací. Je na něm ale znát, že jde o nejstarší z nabízených vozů. Plasty uvnitř jsou tvrdé, přepínače pro nastavení zpětných zrcátek se podobají těm ve starých Mitsubishi (v Číně Dongfeng spolupracuje s Nissanem, Peugeotem, Hondou, VW či Mitsubishi), klimatizace není dvouzónová, a dokonce ani automatická, a k nejmodernějším prvkům patří 10palcový dotykový displej infotainmentu a elektronická parkovací brzda. Jinak je to nevýrazný pracant s předním pohonem, benzinovou patnáctistovkou (107 kW) a převodovkou CVT, který sází na sedm míst uvnitř a cenu 599.900 Kč.

To SUV-kupé Fengon 5 je docela jiná káva. Už na první pohled je to modernější a reprezentativnější vůz velkosti Škody Karoq či Renaultu Arkana, uvnitř překvapí na dotek příjemnější materiály, kvalitnější zpracování a minimum detailů, nad kterými byste se pozastavovali. Přední sedadla jsou příjemně pohodlná, ta zadní dost měkká, hlavně ale kolem sebe máte spoustu místa a za nástupní prostor dozadu by se nemusel stydět ani sedan vyšší střední třídy.

I tady pod kapotou pracuje patnáctistovka (101 kW) kombinovaná s převodovkou CVT a hnaná jsou přední kola, na rozdíl od Glory 580 si ale můžete vybrat mezi výbavami Classic (od 659.000 Kč) a Classic + (699.900 Kč). Zatímco u verze Classic lze připlatit za Matrix mřížku chladiče, vyhřívaná přední sedadla a zatmavená skla, Classic + má všechny tyto prvky ve standardu a k tomu i elektrické ovládání předních sedadel. U obou verzí dostanete panoramatické střešní okno, LED světlomety a svítilny, audio s 10,25palcovým displejem, 18palcová litá kola, dojezdovou rezervu či elektronickou parkovací brzdu. Výbava tedy rozhodně není špatná.

Důležitým želízkem v ohni Dongfengu na českém trhu je elektrické SUV Seres 3 za cenu od 859.900 Kč (verze L2), u nějž sice uvnitř najdete ovladače vnějších zpětných zrcátek jako u Glory 580, ale hlavně ve vyšší výbavě L4 (919.900 Kč) je to moderní vůz s digitálním přístrojovým štítem, hezkou přístrojovkou s koženkovým čalouněním a 10,2palcovým plovoucím displejem infotainmentu. Nechybí automatická klimatizace či snadno přístupná tlačítka pro ovládání základních funkcí, v menu infotainmentu si ale můžete vybrat jen mezi angličtinou a čínštinou.

Dongfeng Seres 3 pohání synchronní elektromotor s výkonem 120 kW a točivým momentem 300 N.m, lithium-železo-fosfátový akumulátor má kapacitu 53,6 kWh a v současnosti zvládá nabíjení výkonem až 60 kW. Nabíjecí výkon se po absolvování potřebných zkoušek může zvýšit až na 150 kW. Hnaná jsou přední kola, na výběr je z módů Standard, Komfort a Sport a volič jízdních režimů se vysouvá jako u starších Jaguarů či Land Roverů. Vůz by měl umět na jednou nabití ujet zhruba 300 kilometrů (dle WLTP), což není málo.

Podle zástupců importéra u nás Dongfeng nechce nabízet low-cost modely s ošizenou výbavu už s ohledem na bezpečnost (v Číně údajně mívají méně vybavené modely i méně bezpečnostních prvků), obecně tedy platí, že vždy dostanete prakticky to nejlepší. Problém ale vidíme jinde – Dongfeng má v Česku prozatím jen jedno dealerství (Vestec u Prahy na Vídeňské ulici) a síť partnerů teprve vzniká.

Zákazník si může vůz objednat (klidně i přes internet se zálohou 15.000 Kč) a asi za 5 měsíců bude k vyzvednutí, značka ale zatím nemá plně vyřešené asistenční služby (v případě poruchy) či servis (může probíhat v servisech Bosch nebo u značek, s nimiž Dongfeng spolupracuje). Náhradní díly jsou však zajištěny. Importér spustil objednávky už na konci srpna a v současnosti je o něco větší zájem o vozy se spalovacími motory, v budoucnu by ale měl být podíl elektrických a spalovacích vozů rovnoměrný.

Úkol to bude těžký, ale podle nás nikoliv nemožný. Vzpomeňme na značku SsangYong, která byla v Česku naposledy vzkříšena před pár lety a začínala s jediným dealerstvím v Českých Budějovicích. Dnes má vybudovanou síť partnerů po celé republice a SsangYongy potkáváme v ulicích dnes a denně.

Uvedením trojice SUV to pro Dongfeng teprve začalo. Za dveřmi je model Seres SF5, který už v listopadu čeká evropská homologace (v Číně jeho prodej zastřešuje Huawei). Dongfeng Motor navíc myslí i na zákazníky, kteří požadují luxus. Pro ty je tady značka Voyah a model Free, představený už loni v Pekingu. Koncepty i-Free a i-Land pak předznamenávají další vývoj čínských luxusních vozů.