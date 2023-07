Levná cesta k osmiválci. Vyzobněte si skladový Ford Mustang, ušetříte přes dvě stě tisíc

Dlouhodobě nejprodávanější sportovní auto světa má nyní novou generaci. Tu starou si teď můžete koupit velmi výhodně.

Americké Yeehaw zvolal po představení nové generace Fordu Mustang snad každý, kdo má rád auta. V dnešní době poslat na silnice velké kupé s osmiválcem a manuální převodovkou, když skoro všichni ostatní stahují ocas, bylo prostě cool. V českém ceníku ale novinka zatím není, ještě stále tu najdete předchozí generaci, která se ale stala velmi lákavou nabídkou. Před dvěma lety jsme psali test a základní verze stála 1.349.000 Kč. A dnes?

Konfigurátor již není aktivní, na stránkách značky je ale pár skladových kousků, kdy nejlevnější z nich vyjde na 1.206.198 Kč bez daně, tedy 1.459.499 Kč s ní. Vůz ale není v základu, má navíc elektromagneticky řízené tlumiče, automatickou převodovku, obvodový alarm a modrou metalízu. Pokud si ale do základní ceny modelu z roku 2021 započítáte 15procentní inflaci, vyšel by takový kus v roce 2022 na 1.552.699 Kč.

Na tři skladovky z nabídky totiž nyní platí cenové zvýhodnění dvě stě tisíc korun. Takže co vy teď můžete mít, je Ford Mustang s osmiválcovým motorem a automatickou převodovkou, a to i s výbavou za cenu zhruba jako před dvěma lety. A je to nové auto s pětiletou zárukou, jen bohužel odchozí model. Nechcete automat? Za 1.210.579 Kč bez daně je i Mustang California, kabriolet s manuálem.

Další velmi lákavou nabídkou je Mustang Mach 1, sportovně orientovaná verze vozu, která vyjde na 1.722.899 Kč s daní. Takové auto i se stejnými příplatky (vyjma sady Mach 1 za 39.000 Kč), jsme testovali před dvěma lety a cena činila 1.732.800 Kč. Opět tedy máte příležitost koupit nadupaného mustanga za cenu jako před dvěma lety. A po odchodu Lexusů RC F a LC to bude nejen nejlevnější, ale hlavně jediná cesta k nepřeplňovanému osmiválci.