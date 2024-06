Letošní Pikes Peak vyhrál elektrický pick-up, a to musel po cestě zastavit! Tahle bestie má 1400 koní

Elektrický pick-up dojel nahoru jako první. Není to ale poprvé, co elektromobil na této trati zazářil.

Letošní ročník závodu do vrchu Pikes Peak International Hill Climb je minulostí a zná svého vítěze. Celkově nejrychlejším vozem zde byl Ford F-150 Lightning SuperTruck, který řídil jezdec Romain Dumas. Celkový čas činil 8:53,553 sekundy, což stačilo k získání prvního místa. Na celkový rekord to však nestačilo, ten drží Volkswagen ID.R s časem 7:57,148.

Romain Dumas má s elektromobily na Pikes Peak zkušenosti, byl to totiž právě on, kdo zajel rekord s Volkswagenem. Dumasovo vítězství v tomto roce je o to úžasnější, že musel krátce po startu zastavit kvůli technickým problémům a udělat kompletní reset vozu. Tím se dostal do stresu, ale nakonec za to vzal a stejně to všem nandal.

„Je mi ctí dosáhnout s Ford Performance tohoto vítězství v závodě Pikes Peak International Hill Climb. Všechno na tomto závodě je výzva, protože na rozdíl od jiných závodů máte jen jeden pokus. Na začátku závodu jsme čelili určité překážce, ale to mi dodalo jen větší odhodlání dohnat ztracený čas ve zbytku závodu“, řekl Dumas k závodu.

SuperTruck dosahuje výkonu 1600 koní a byl obutý do pneumatik Pirelli P Zero. Tři elektromotory získávají energii z lithium-polymerového akumulátoru. díky masivnímu bodykitu, trojitému křídlu a zadnímu difuzoru dokáže vůz vyvinout přítlak až 2,7 tuny při rychlosti 240 km/h.