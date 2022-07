Letošní Mercedes-AMG Akademie na vlastní kůži: Tohle by měl alespoň jednou zažít každý!

Každý rok pořádá AMG pro své zákazníky akci AMG Academy. Letos jsme se zúčastnili i my a na závodním okruhu v Brně i jeho okolí nabírali první jízdní dojmy s několika novinkami.

Majitelé nebo zájemci o koupi nového AMG si mohou v rámci programu AMG Academy vyzkoušet nové modely a přiučit se při tom nové řidičské schopnosti. Letos AMG pozvalo i novináře a pochlubilo se několika novými vozy. Nejprve si pro nás ale připravilo lekce driftování na kluzné ploše, tedy velkém kruhu s hladkým povrchem, neustále zkrápěným vodou. Auta zde čekala tři: Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+, Mercedes-AMG C 63 S kupé a Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+.

Jako první jsme usedli do klasického kupé s osmiválcem, výkonem 375 kW a pohonem zadních kol. Při prvním, zkušebním kole se zapnutým ESP se ještě drželo, jakmile jsme ale elektronickou stabilizaci začali omezovat, záď náhle pocítila touhu vydat se vlastní stopou. Stačilo ale pár přetočení, než jsme se kupátku dostali pod kůži a naučili se ho driftovat dle našich přání.

Podobně tomu je se sedanem E 63 S, který si už vypomáhá pohonem všech kol. Primární je stále zadní náprava, udržet táhlý drift už nám přesto dělalo větší potíže. Nakonec přišel na řadu hatchback A 45 S, který je také čtyřkolkou, avšak tentokrát s primární přední nápravou. A zde jsme už většinu čas marně bojovali s touhou nejmenšího mercedesu dostat se z velkého kruhu nedotáčivým smykem. I v driftovacím módu nám více než dvacet koleček trvalo, než se podařil první, alespoň trochu pohledný táhlý drift.

Uřvanec s baterií

My jsme si však přijeli hlavně projet novinky a ty nás tu čekají hned čtyři: Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, SL 63 4Matic+, EQE 43 4Matic a EQS 53 4Matic+. A začínáme hned nejbrutálnější z nich, faceliftovaným „kupé-sedanem“ AMG GT. Ten získal nový, plug-in hybridní pohon. Elektromotor ani baterku však rozhodně nemá ke zmírnění spotřeby. To se jen v AMG rozhodli, že více výkonu už nepřidají hrabáním se v osmiválci, ale radši na zadní nápravu přidají elektromotor. Výkon dosahuje nakonec 620 kW, točivý moment až 1470 Nm a kombinované emise na plug-in hybrid neskutečných 299 g/km – tedy šestkrát více, než je maximum pro elektrické registrační značky.

Nejvýkonnější produkční AMG všech dob se jako PHEV ani příliš nechová. Po sešlápnutí plynového pedálu nechybí charakteristická prodleva turba, kterou ani elektromotor (150 kW, 320 Nm) nestačí vykrýt. Pak ale přijde naprosto brutální zátah, doprovázený burácením osmiválce. Na stovce je za 2,9 sekundy a maximálně se rozjede na 315 km/h. Především si ale vždy udržuje baterii nabitou natolik, aby byl za každé situace schopný podat plný výkon.

Akumulátor kapacity 6,1 kWh se za pomoci osmiválce umí dobít velmi rychle (na spotřebu se opravdu neohlíží), čímž připomíná klasický hybrid – s externím nabíjením ani není třeba ztrácet čas. Zajímavostí je také převodovka, kromě klasické devítistupňové se sekvenčním řazením je zde totiž ještě jedna dvoustupňová pro elektromotor. S faceliftem GT také trochu vyměklo, ale je to změna k lepšímu. Změněná konstrukce zadní nápravy totiž znamená mnohem komfortnější jízdu pro posádku, kterou už tolik nenatřásá.

Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ je po kupé SLS z roku 2013 už druhým elektromobilem sportovní divize. Tentokrát se do obrovského sedanu podařilo vměstnat dva elektromotory s výkonem 484 kW a točivým momentem 950 Nm. S baterií o kapacitě 107,8 kWh by přitom měl být stále schopný slušného dojezdu 580 km. Ve velkém sedanu sedíme vysoko a připadáme si jako v SUV, působivá je mohutná palubní deska celá pokrytá displeji Hyperscreen. Mohutných 2655 kg vážící bestie ale umí pořádně upalovat, akceleraci zahajuje pořádný kopanec a na stovce je za 3,8 sekundy. Po silnici se nese plavně, zatáčky přesto vybere bez zaváhání, s trochou umu není problém je vzít driftem. Váhu však cítíme při brzdění, kde navíc citlivost trochu snižuje rekuperující elektromotor.

Dvě velikosti

EQE 43 4Matic na první pohled působí jako to samé v menším, při jízdě nám to dokazuje. Cítíme se zde více jako v sedanu, sedíme ostatně o kus blíže zemi a neobklopuje nás tolik materiálu (ani displejů). Kombinovaný výkon slabší verze 43 4Matic je stále impresivních 350 kW, zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,2 sekundy a dojezd díky 9,6kWh akumulátoru až 533 km. S váhou asi jen o 130 kg nižší než EQS na nás nepůsobí až tak zběsile, počáteční kopanec elektromotoru chybí a auto akceleruje více lineárně. O jízdě samotné se dá říct to samé co u většího sedanu, ani zde nechybí plavnost a překvapivé schopnosti v zatáčkách.

Kabriolet SL 63 4Matic+ má za úkol nahradit v nabídce hned několik otevřených mercedesů. Jde na to sportovnějším zaměřením než dosud, v nabídce ostatně bude pouze verze AMG. Místo plavného dosavadního SL se v novince na nerovnostech více natřásáme, podvozek více odpovídá sportovnímu autu. Se staženou střechou si užíváme podmanivého zvuku dvakrát přeplňovaného osmiválce, který ve vrcholné specifikaci 63 4Matic+ získal výkon 430 kW a točivý moment 800 Nm.

Zátah má bestiální i bez elektrické výpomoci a díky váze lehce pod dvě tuny je také nejobratnější na klikatých silnicích jižní Moravy. S novou generací se také SL vrací k plátěné střeše. Zavírat ji mimochodem umí až do rychlosti 60 km/h, což jsme si vyzkoušeli ve chvíli, kdy se nad námi objevil bouřkový mrak, a během pár chvil už začaly vůz bombardovat kroupy.

Základní technické údaje Model EQS 53 4Matic+ EQE 43 4Matic GT 63 S E Performance SL 63 4Matic+ Pohon 2x elektromotor PMSM 2x elektromotor PMSM V8 Biturbo + PHEV V8 Biturbo Zdvihový objem - - 3982 3982 Celkový výkon [kW] 484 350 620 430 Točivý moment [N.m] 950 858 1010-1470 800 Převodovka 1A 1A 9A + 2A 9A Maximální rychlost 220 210 316 315 Zrychlení 0-100 3,8 4,2 2,9 3,6 Použitelná kapacita baterie (kWh) 107,8 90,6 6,1 - Spotřeba WLTP 21,5 - 23,9 kWh/100 km 19,7 - 22,5 kWh/100 km 8,6 12,5-13,0 Dojezd EV WLTP [km] 526-580 462-533 12 - Provozní hmotnost [kg] 2655 2525 2380 1970 Základní cena [Kč] 4.335.430 2.722.500 5.307.060 5.181.220

Článek vyšel v časopisu Svět motorů. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.