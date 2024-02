Letos se opět koná Monaco Historique Grand Prix! Na tuto akci v životě nezapomenete

Pokud máte v polovině května volno, velmi doporučujeme vyrazit na monacké klání historiků. Stojí to za to!

Od roku 1997 se na monackém okruhu formule 1 koná historické klání starých formulí, které dává divákům vzpomenout, jak se závodilo dříve. Obecně je pravidlem, že se koná každé dva roky a letos se jede. V roce 2022 jsem měl to štěstí se na tento event dostat a můžu vám říct, že ačkoliv jsem toho s veterány objel už dost, tohle je jedna z těch nejlepších akcí, na kterou už nikdy nezapomenu. Doporučuji to naprosto každému.

Rovnou rozbiju některé obavy - tohle není exhibiční jízda replik. Mnohdy to jsou auta vyhraná z aukcí za miliony eur, která za sebou mají bohatou závodní historii. Jejich majitelé si s nimi chtějí jednak zajezdit a jednak je ukázat ostatním a případně jim zvýšit hodnotu při následném prodeji. A doteď se proklínám, že jsem si při výjezdu z tunelu nezval špunty do uší. Bylo to v pohodě, dokud neodstartovala Série E. Lotus 72 mi v hlavě zvonil asi hodinu.

A o to jde. V rámci několika kategorií, od meziválečných doutníků až po monoposty z 80. let, uvidíte klání mladých i starých závodníků a závodnic, kteří ve většině případů jedou jako o život. Letošní ročník se koná od 10. do 12. května. Letošní rok bude slavit několik milníků, jedním z nich je sté výročí od představení ikonického závodního stroje Bugatti 35, které vyhrálo první dva ročníky původního Monaco Grand Prix.

V pátek 10. května se jedou tréninky a na trať je volný vstup. Kvalifikace začínají v sobotu, vstupenka vyjde na 50 eur. Závody v osmi kategoriích se jedou klasicky v neděli a vstupenka vyjde na 100 eur. V případě, že budete chtít zažít celý víkend, můžete si koupit zvýhodněné vstupné za 120 eur. A moje rada na závěr: Ubytujte se v Nice. Je to od Monaka kousek autem a ušetříte spoustu peněz. Navíc je to podle mě hezčí město.