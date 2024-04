Letos končí platnost ještě 360 tisíc řidičských průkazů. Ministr radí žádat o výměnu elektronicky

Od 1. ledna roku 2024 sice není díky novele silničního zákona nutné mít řidičský průkaz na našem území vždy u sebe, povinnost disponovat platným dokladem ale stále platí – vyplývá to z mezinárodních předpisů, protože řidičský průkaz je mezinárodním dokladem. Na výměnu čeká do konce roku ještě 360 tisíc ŘP, z toho nejvíce ve Středočeském kraji (50.850) a nejméně v Karlovarském kraji (9506). Žádat o výměnu lze nejdříve 90 dnů před koncem platnosti aktuálního dokladu.

I nadále je možné žádat o výměnu fyzicky na úřadě, čas si ale můžete ušetřit díky elektronické žádosti. „Doporučujeme všem řidičům si zažádat o nový řidičský průkaz online přes Portál dopravy. Tato možnost ušetří řidičům jednu návštěvu úřadu a usnadní a urychlí celý proces díky automatickému předvyplnění formuláře včetně fotografie a podpisu. Žadatel si tak jen nastaví kontaktní údaje a vybere si ten úřad, kde si doklad vyzvedne,“ připomíná ministr dopravy Martin Kupka.

Do Portálu dopravy se občané mohou přihlásit pomocí své bankovní identity, identity občana, mobilním klíčem eGovernmentu nebo pomocí eObčanky. Výměna ve standardním termínu do 20 dnů je bezplatná, do 5 pracovních dnů získáte ŘP za poplatek 700 Kč. Za jízdu s propadlým řidičským průkazem hrozí pokuta až 2000 Kč na místě nebo 2500 Kč v rámci správního řízení. Doklad je také nutné vyměnit při uzavření manželství a změně jména.