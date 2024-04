Léto je za rohem, tak na co střechu? Zde je přehled kabrioletů na našem trhu. Docela to prořídlo

Do Česka se sice na chvíli vrátilo chladné počasí, to ale neznamená, že nezačala sezóna aut bez střechy. První teplý vítr vyzve spoustu rošťáků k tomu, aby se plácli přes kapsu, koupili si kabriolet a jezdili se svojí holkou na piknik na louku za barákem s větrem ve vlasech. Jak to ale teď s kabriolety vůbec vypadá? Spousta jich už zaniklo, ale stále se jich dá spousta bez problémů koupit. Sepsali jsme proto pro vás seznam kabrioletů, roadsterů a targ na českém trhu.

Abarth 595C a 695C/Fiat 500C

Ciao Fiat! Ostrý hatchback založený na Fiatu 500 je na trhu už pěkných pár let. Budete ho milovat, to vám garantuji. Je však třeba mít na paměti, že má plné dveře, stahuje se tedy skutečně jen střecha. Tahle značka funguje i v Česku, nicméně konfigurátor je neúplný. Pár kousků kabrioletu najdete u prodejce Imofa, ale nejlevnější Céčko 695C tu stojí 868.800 Kč, což je hodně peněz. Nicméně základní cena za 595C je v Itálii v přepočtu 731 tisíc korun a 695 C vyjde na 814 tisíc.

Abarthy jsou u nás prostě drahé, přitom na západě a na jihu jich jezdí spousta. Končící Fiat 500C jde samozřejmě sehnat levněji, ale už nemáte moc času. Na stránkách Fiatu je jedna skladovka za 454.400 Kč s litrovým hybridem. Za to elektrická pětistovka tady s námi bude ještě dlouho, jen už stojí skoro jako ten Abarth - základ 796.900 Kč, se silnějším elektromotorem a větším akumulátorem dokonce 894.900 Kč.

Audi A5 a S5

Za 1.480.900 Kč si v Česku můžete koupit Audi A5 Cabriolet s benzinovým motorem o výkonu 110 kW (150 koní). Už je to plnohodnotný kabriolet a hlavně prémiovka. Nabídka motorizací je bohatá, dokonce nechybí ani diesel a pohon všech kol quattro. V případě, že chcete i něco skutečně na parádu a dynamického, je tu ještě verze S5. To je aktuálně jediná cesta, jak do kabrioletu Audi dostat šestiválec. Je to třílitr o výkonu 260 kW (354 koní) a vyjde vás na 2.254.900 Kč. Audi TT už je fuč, stejně jako Audi R8.

BMW

Nejvíce vozů s otevřenou střechou v modelové nabídce má automobilka BMW. Z4 roadster za 1.212.900 Kč nabídne dvoulitr o výkonu 197 koní a dokonce i s manuální převodovkou a volitelným automatem. K mání je pak i silnější dvoulitr výhradně s automatem nebo šestiválec M40i o výkonu 340 koní, kde lze nově také zvolit manuální převodovku.

Řada 4 Cabrio je konkurentem Audi A5. Ve své nabídce má taktéž zážehové a vznětové dvoulitry možné kombinovat s pohonem všech kol. V nabídce je dokonce šestiválcový diesel o výkonu 286 koní za 1.788.800 Kč. Benzinový šestiválec M440i s pohonem všech kol xDrive vyjde na 2.068.300 Kč, tedy levněji než Audi S5 TFSI. Z řady 4 pak vychází ještě varianta M4 Cabriolet. Za 2.848.300 Kč nabídne čtyřkolku a výkon 530 koní.

Na piedestalu pak stojí BMW řady 8, které jako kabriolet vyjde na 3.019.900 Kč s šestiválcem o výkonu 333 koní. Stejný motor můžete mít s pohonem všech kol. Dále je k mání šestiválcový diesel čtyřkolka a samozřejmě osmiválec M850i xDrive, jen ten už stojí 3.811.600 Kč. Pokud jdete vždy po tom nejlepším, určitě se vám bude zamlouvat M8 Cabrio, s osmiválcem o výkonu 600 koní za 4.533.100 Kč.

Exotické kabriolety

Přes BMW M8 za 4,5 milionu se dostáváme k autům exotickým. To jsou vozy, kde je počáteční cena někde okolo dvou set tisíc eur i výš. Jejich konfigurátor vám většinou neprozradí přesnou částku, ale byla by škoda je nezmínit. Abecedně jsou to Aston Martin DB12 Volante, Bentley Continental GTC, od Ferrari Roma Spider, Portofino M, 812 GTS, 296 GTS a SF90 Spider, dále pak Lamborghini Huracán Evo Spyder nebo Maserati Grancabrio.

Ford Mustang Convertible

Osmiválcový motor bez přeplňování, manuální převodovka, pohon zadních kol se samosvorným diferenciálem. To není pohádka, ale realita českého trhu v roce 2024. Můžete si totiž koupit nový Ford Mustang, a to za 1.701.900 Kč. K mání je i desetistupňový automat za 1.776.900 Kč. Ford Mustang je na českém trhu unikátní nabídkou a není pochyb, že bude jako předchozí generace extrémně populární.

Jaguar F-Type

Tohle skvělé auto také končí, respektive očekává se, že bude nahrazeno jedním ze zástupce nové vlny elektrických modelů. V české nabídce ještě najdete pár skladovek a na webu visí i ceny od 2.098.630 Kč se čtyřválcem, ale třeba konfigurátor už aktivní není. Situace je podobná i v Německu, kde je ale mnohem více skladových vozů.