Létající formule se chystá na ostrý start. Pohání ji vodík, zvládne až 360 kilometrů v hodině

Že by se královna motorsportu přesunula do vzduchu? Nadějné vznášedlo s fantastickým designem může závodit už za rok.

Společnost Alauda Aeronautics představila čtvrtou verzi svého létajícího stroje, poprvé navrženou pro lidskou posádku. Vznášelo se jmenuje Airspeeder Mk.4 a chce se stát nejrychlejším elektrickým strojem svého druhu, jedná se o následníka modelu Mk.3, který provedl více než 350 úspěšných letů a v loňském roce se předvedl na dvou ukázkových závodech. Australský výrobce do svého týmu získal experty ze společností Boeing a Airbus i designéry a konstruktéry od Ferrari nebo McLarenu.

Letoun váží jen 950 kilogramů, vrtule roztáčí elektromotory, napájené vodíkovým turbogenerátorem o výkonu 1000 kW (1360 koní). Vodík byl vybrán jako palivo kvůli vysoké energetické hustotě, v případě nehody nebo úniku pak stoupá vzhůru a do prostoru, čímž se snižuje riziko požáru nebo výbuchu. Vrtule jsou uloženy v gimbalech vytvořených na 3D tiskárně, jejich pozici řídí umělá inteligence, což zaručuje mimořádnou obratnost a preciznost. Maximální rychlost činí 360 km/h a dolet je 300 kilometrů.

Letové zkoušky s lidskou posádkou začnou v letošním roce a již napřesrok by se Airspeeder měl účastnit šampionátu pro stroje tohoto typu. Kromě závodů poslouží pro vývoj osobních létajících „aut,“ v nichž výrobce vidí velký potenciál.

V současné době totiž údajně létá stejné množství soukromých letadel i komerčních letadel, proto by mohlo osobní vznášedlo zaujmout nemálo kupců. Jakmile bude podle výkonného ředitele Alauda Aerospace Matta Pearsona stát stejné peníze jako Tesla, mohlo by to znamenat revoluci v dopravě.