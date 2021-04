Lepší než nové? Britští Theon Design poladili klasické Porsche 911 k dokonalosti

Před několika lety představila firma Singer vehicle design pečlivě poskládané Porsche 911 s novými díly a od té doby se s takzvanými restomody doslova roztrhl pytel. Což je dobře – klasických sporťáků s novými střevy není nikdy dost. Tento kousek pochází od britských specialistů Theon Design a nese název HK002 – jde v pořadí již o druhou 911 pro zákazníka z Hong Kongu.

Jeho základem je vůz řady 964, který byl kompletně rozebrán, jeho konstrukce očištěna na holý kov a také vyztužena. Kapotáž vznikala kvůli přesnosti na počítači skrze 3D modelování. 911 dostala delší kapotu z raných modelů, širší blatníky, elektricky stavitelná zrcátka a také výsuvné křídlo, jehož mechanika je krásně vidět.

Pohon zde obstarává atmosférický plochý šestiválec o objemu 3,8 litru, spojený s šestistupňovou manuální převodovkou z 911 generace 993. Výkon činí příjemných 277 kW (376 k) a maximem točivého momentu je 407 Nm. Theon Design umí u svých restomodů motory bez přeplňování od 3,6 do 4,0 litru s výkonem od 220 do cca. 300 kW, pokud by zákazník bažil po větší síle, umí je osadit kompresorem nebo turbem.

Uvnitř majitel HK002 najde zelené kožené čalounění, doplněné vkusnými žlutými pruhy. Překrásné jsou pedály a prostor za nimi z vrtaného kovu. Kůží je vytapetován i motorový prostor, po celém autě jsou pak rozesety karbonové díly. Tato nádhera samozřejmě není levná – vůz v této specifikaci vyjde minimálně na devět milionů korun. Celá stavba zabere rok a půl.