Leoš Mareš sám jezdí v Rolls-Roycu, teď ale skvěle vysvětluje všechno o elektromobilu

Pokud pořád ještě tápete v tom, co všechno obnáší vlastnictví elektromobilu, tak naše domácí automobilka vám to nyní společně s předním českým moderátorem hezky vysvětlí.

V automobilce Škoda Auto se rozhodli, že je načase skoncovat s předsudky ohledně elektromobility, nastolit vše na pravou míru a vysvětlit pořádně všechny aspekty soužití s elektromobilem i těm, kteří pořád ještě tápou. A protože je Škoda jednou z největších značek v Česku, spojila se s jedním z největších moderátorů v Česku.

Leoš Mareš jezdí bílým SUV Rolls-Royce Cullinan, takže vám možná nebude do spotu o elektromobilitě sedět, ale jak moderátor sám říká na začátku videa: „Úplně slyším, co si někteří říkáte. Mareš a reklama na elektroauta. Komu tu elektromobilitu pořád cpou? Tři slova. Nikomu to necpeme. Já benzin miluju. A Škodovka taky. Elektroauto není pro každého, ale má spoustu výhod a vychytávek a byla by škoda ho kategoricky odmítat.“

Leoš vás provede domácím nabíjením, nabíjecími stanicemi, aplikacemi pro mobilní telefon, údržbou a také samotnou jízdou a dojezdem. Hezky také vysvětlí úskalí okolo výdrže baterie na jedno nabití. „To, že někdo dojede 300 km a druhý 500, záleží čistě na jeho jízdním stylu. To je stejné jako u benzinu,“ říká ve spotu.

Celou dobu dělá moderátorovi společníka Škoda Enyaq iV, který jsme již několikrát vyzkoušeli. Aktuálně čekáme na odhalení karosářské verze SUV-kupé a automobilka si pro sebe zatím nechává i informace o variantě RS iV. Toto navíc není poprvé, co Škoda spojila svůj elektromobil s českou celebritou. Nedávno ukázala pěkný spot s hercem Miroslavem Donutilem.