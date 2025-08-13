Lehčí, drsnější a unikátnější. Restomod Lamborghini Diablo se ukazuje v okruhové verzi

Každý exemplář limitované série se dočká jedinečné specifikace. Někteří zájemci přitom žádali ještě říznější charakter Diabla, což Eccentrica samozřejmě neváhala splnit.
Po loňském oznámení produkce restomodu Lamborghini Diablo od italské společnosti Eccentrica Cars se nám během letošního automobilového týdne v kalifornském Monterey představuje ještě vzácnější specifikace tohoto vozu. Minimálně jeden z plánovaných 19 exemplářů totiž obdržel volitelný balíček Pacchetto Titano, který modernizované Diablo přiostřuje k častějšímu využití na okruhu.
Aniž by unikátní restomod potřeboval ještě „excentričtější“ vzezření, kousek v úpravě Pacchetto Titano se předvádí v hávu viditelně celokarbonové karoserie, zde navíc doplněné o nové pevné zadní křídlo. Novinkou jsou rovněž lehčí kovaná kola (19 palců vpředu a 20 palců vzadu) s karbonovými límci, která navíc optimalizují chlazení vylepšené brzdové soustavy Brembo. Podvozek se k tomu dočkal i tužších pružin a překalibrovaných adaptivních tlumičů.
Uvnitř se výbava Pacchetto Titano dále inspirovala v závodním Diablu GTR. Před řidičem je tudíž jednodušší tříramenný volant doplněný o středovou značku, nechybí zde dodatečné karbonové obložení a doplňky z hliníku, rozšířené čalounění Alcantarou a nakonec je součástí okruhového paketu taky integrovaný hasicí systém.
Uprostřed zůstává vylepšený 5,7litrový atmosférický V12, který pracuje s šestistupňovou přímo řazenou převodovkou. V rámci balíčku motor obdržel přemapování řídící jednotky, což má zajistit ostřejší odezvu na plyn v celém rozsahu otáček. Zvýšení původních hodnot výkonu 550 koní (404 kW) a točivého momentu 600 Nm firma neuvádí. Už standardně to však vylepšenému Diablu stačí k akceleraci z nuly na 100 km/h za 3,5 sekundy a maximální rychlosti 335 km/h.
Dodávky zákaznických vozů Eccentrica V12 měly v tuto chvíli započít. Za každý ze zmíněných devatenácti kusů zájemci údajně zaplatí 1,2 milionu eur (cca 30 milionů korun), a to bez započítání ceny dárcovského vozu nebo volitelné personalizace jako třeba v případě balíčku Pacchetto Titano.
Zdroj: Eccentrica Cars | Zdroj videa: Auto.cz
