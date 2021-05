Lego odhalilo letošní kolekci Speed Champions. Vybere si opravdu každý

Mimořádně úspěšná série Speed Champions výrobce stavebnic Lego již oficiálně ukazuje novinky pro rok 2021. Pojďme se tedy podívat, pro co se v dohledné době vydáme do hračkářství. Jako první tu máme švédský supersport Koenigsegg Jesko. Stavebnice od sedmi let má 280 dílků.

V Česku nové stavebnice zatím nejsou, ale obdobné z předchozí série vyjdou na 400 až 500 Kč. Dále tu máme novou Toyotu GR Supra. Žlutá stavebnice má 299 dílků. Kvůli malému měřítku se ale originálu zas tolik nepodobá. Série Speed Champions prohlubuje spolupráci mezi legem a značkou McLaren. Nově je totiž k mání i supersport Elva, který má 263 dílků.

Nyní už přišel čas na dvojice. Jako první tu máme set závodního Chevroletu Corvette C8-R a klasického Chevroletu Corvette z roku 1968. Stavebnice má 512 dílků a obdoba na českém trhu stojí okolo 1100 Kč. Další dvojice nabídne stavitelům Dodge Challenger R/T z roku 1970, kterému sekunduje Top Fuel Dragster. Stavebnice má 627 dílků.

Vzhledem k větší propracovanosti je vyšší i cena. Podobně detailní stavebnice Speed Champions v Česku vyjde na 1600 Kč. No a nakonec tu máme dva sympatické Fordy. Prvním je Ford GT Heritage Edition a druhým Ford Bronco R. Stavebnice má 660 dílků.