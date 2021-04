Legendární Vespa slaví 75. narozeniny. Prohlédněte si její historii obrazem

Italský výrobce skútrů Vespa má za sebou již 75letou historii. V rámci menších oslav tohoto obdivuhodného milníku se tak ohlíží za svou historií a přenáší nám ta největší díla. Vespa také zažívá jedno z nejúspěšnějších období své historie, vyrobila totiž už 19 milionů skútrů, z toho téměř dva miliony za poslední dekádu.

Vespa je ikona, která pomohla poválečné Itálii. Jak jezdí nejnovější Primavera 125?

Vespa působí v 83 zemích na všech kontinentech. Jubilejním kusem se stala Vespa GTS 300 v provedení 75th Anniversary Special Edition, která byla vyrobena v továrně Pontedera, kde se Vespy vyrábí bez přerušení od roku 1946. V této továrně se vyrábí kousky pro Evropu, Ameriku a všechny západní trhy.

Vespa opět posunula laťku exkluzivity. Spojení s Diorem přineslo jedinečný skútr

Další dvě továrny jsou ve Vietnamu a Baramati. Poslední zmíněná je nejnovější, otevřela se v roce 2012 a zásobuje indický a nepálský trh. Skútry Vespa se prosmýkávají dopravní špičkou již od roku 1946, kdy 23. dubna prodala společnost Piaggio svůj patent. Níže naleznete bodový přehled historie značky.

1948 - Představení modelu Vespa 125 cm3.

1949 - Vzniká organizace Unione Italiana Vespa Riders, složená ze 30 klubů a pořádá svůj první sraz.

1950 - Vespa rozjíždí licenční výrobu v Německu s firmou Hoffman-Werke.

1951 - Vespa rozjíždí licenční výrobu ve Spojeném království s firmou Douglas of Bristol a ve Francii s firmou ACMA Paříž

1952 - V Miláně vzniká klub Vespa Club Europea, aby spojil kluby z Itálie, Francie, Německa, Švýcarska, Holandska a Belgie. Celosvětový počet členů Vespa Clubu překračuje hranici 50 000. Po světě je více než 10 000 servisních míst Vespa.

1953 - Vespa 125 je zvěčněna ve filmu Prázdniny v Římě Williama Wylera s Gregory Peckem a Audrey Hepburnovou v hlavních rolích

1955 - Vespa GS je nejelegantnějším skútrem v dějinách a zároveň významným momentem pro značku Vespa, která poprvé překračuje hranici 100 km/h, používá čtyřstupňovou převodovku a 10palcová kola

1964 - Vzniká model Vespino s motorem o objemu 50 cm3.

1965 - Prodeje značky Vespa překračují hranici 3,5 milionu kusů

1968 - Kampaň “Chi Vespa mangia le mele” (Kdo jezdí na Vespě, jí jablka) spouští revoluci ve světě reklamy

1968 - Vespa Primavera je jedním z nejdéle vyráběných modelů Vespa a vozidel nové generace po celé Evropě

1976 - Vespa Primavera 125 - ET3 je prvním skútrem s elektronickým zapalováním

1978 - Rodí se Vespa PX ve třech „klasických“ verzích 125, 150 a 200 cm3 . S více než 30 miliony prodanými kusy se stane nejprodávanějším modelem v historii značky Vespa

1980 - Čtyři skútry Vespa PX se zúčastní Rallye Paris-Dakar, nejnáročnějšího závodu světa. Jeden z nich, s jezdcem Marcem Simonotem, dojede neuvěřitelně až do cíle

1984 - Vespa PK 125 Automatica je prvním modelem Vespa s automatickou převodovkou.

1988 - Prodeje značky Vespa překračují hranici 10 milionů kusů

1992 - Spisovatel a novinář Giorgio Bettinelli odjíždí na Vespě z Říma a přijíždí do Saigonu v březnu

1993 - Pokračuje dále a dosahuje dalších úspěchů: v letech 1994-95, rovněž na skútru Vespa, absolvuje 36 000 km z Aljašky do Tierra del Fuego. V letech 1995-96 cestuje z Melbourne do Kapského Města – více než 52 000 km za 12 měsíců. V roce 1997 vyráží z Chile a po třech letech a osmi měsících přijíždí do Tasmánie, přičemž na jeho Vespě přibylo 144 000 km a projel 90 zemí v Americe, na Sibiři, v Evropě, Africe, Asii a Oceánii. Celkem Bettinelli ujel na Vespě 250 000 km.

1996 - S příchodem modelu ET4 125 cm3 se rodí nová generace Vespa. Značka poprvé používá čtyřtaktní motor a automatickou převodovku

1996 - Počet prodaných Vesp překračuje hranici 15 milionů

1997 - Vespa představuje model ET2 (50 cm3)

1998 - Model PX, nejprodávanější skútr světa (od jeho představení se prodalo více než dva miliony kusů) dostává nový design a kotoučovou přední brzdu

2000 - Vespa se vrací na americký trh

2003 - Návrat modelu Vespone, představení modelů Vespa GT 125 a Vespa GT 200.

2005 - Vespa se s modelem LX vrací ke klasickým tvarům.

2006 - Vespa slaví 60 let s obdivuhodnou speciální sérií Vespa 60°, připomínající barvy a design prvních Vesp.

2008 - Vespa 300 GTS Super je nejvýkonnějším a nejsportovnějším modelem v historii značky.

2011 - Vespa 946 je velmi exkluzivní model, zaměřený na estetickou a technologickou dokonalost, jehož označení připomíná rok, kdy vznikly skútry symbolizující italskou eleganci - 1946.

2013 - Vrací se legendární Vespa Primavera v provedeních s motory 50, 125 a 150 cm3 a s ní legendární Vespino.

2018 - Vespa Elettrica, moderní mistrovský kus s technologickým srdcem, mění segment mobility. Naprosto tichý a snadno ovladatelný skútr se kompletně vyrábí v Pontedeře a představuje revolučního a moderního ducha značky.

2021 - Vespa dosahuje hranice 19 milionů prodaných kusů a oslavuje 75 let speciální edicí Vespa 75th, která obléká řady GTS a Primavera do nového elegantního hávu.