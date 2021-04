Legendární Slovenská strela podstupuje ostré testy. I na trati je krásná, podívejte

O renovaci legendárního vlaku Slovenská strela, který vznikl u Tatry v 30. letech minulého století, jsme psali už několikrát. A přes určité komplikace, jež se dají u takového projektu očekávat, to nyní vypadá, že práce na motorovém voze již opravdu míří do finále. Strela teď najíždí zkušební kilometry pro získání technické způsobilosti pro provoz na trati.

Při testování zastihli nedávno vlak i nadšenci z YouTube kanálu Vláčkaři CZ, kteří upřesňují, že strela se poprvé vydala na zkušební jízdu západním směrem, konkrétně z Přerova do České Třebové a zpět. Jediný přeživší exemplář vlaku (druhý byl zničen při požáru) vypadá na kolejích majestátně a do provozu se má opětovně vracet.

Ačkoliv vznikl pro strelu vedle nového pavilonu kopřivnického muzea i speciální depozitář, byla by škoda využívat kompletně renovovaný vlak pouze staticky. Při zvláštních příležitostech bude tedy stroj vyjíždět na koleje, aby ukázal své schopnosti. V tuto chvíli se do nového pavilonu již vrací exponáty nákladních Tater, přičemž strela má do Kopřivnice slavnostně dorazit v následujících týdnech.

„Věřím v systematickou práci, která si vyžádá najetí asi 600 kilometrů na trati, aby Slovenská strela nejenom dokázala, že může být provozována při rychlosti až 146 kilometrů za hodinu, ale musí se taky při výjezdu vrátit do depozitu,“ řekl ČTK k renovaci vlaku Pavel Lazar, generální ředitel automobilky Tatra Trucks.

Navrácení vlaku do původního stavu měla od září 2018 na starosti společnost ČMŽO – elektronika, která uvedla, že práce dosud zabraly přes 60 tisíc hodin a rukama pracovníků prošel doslova každý šroub vozidla. Od Tatry dříve zaznělo, že renovace Slovenské strely vyjde na 42 milionů korun.

Slovenská strela byla vyvíjená pod dohledem hlavního konstruktéra Hanse Ledwinky. Motorový vůz s typovým označením M 290.0 pohání dvojice kapalinou chlazených zážehových šestiválců Tatra ve spojení s elektromotory. Vlaky vznikly pro potřeby Československých státních drah. Provoz na trase Praha – Brno – Bratislava byl zahájen 13. července 1936.