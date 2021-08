Legendární Škoda Ferat se zrodila jako designová studie. Vznikala jen dva týdny

V seriálu Ikony v novém kabátě, ve kterém designéři škodovky představují své moderní interpretace legendárních vozů automobilky, jsme už viděli celou řadu zajímavých studií. Nejprve se ukázalo futuristické pojetí 115 let starého Voiturette A, proměny se dočkal i kabriolet Felicia, závodní 130 RS nebo kultovní dodávka 1203. Teď se pokračuje další peckou z historie Škody.

Francouzský designér Baptiste de Brugiere, který se u Škody podílel třeba na konceptu Vision iV nebo elektrickém Citigoe iV, se pustil do moderní představy slavné filmové hvězdy – Škody Ferat, tedy upraveného prototypu 110 Super Sport z českého filmu Upír z Feratu, který se objevil v kinech roce 1981.

„Asi před třemi lety jsem měl možnost poprvé navštívit depozitář muzea Škody. A tam jsem poprvé spatřil Ferat, který mi učaroval. Takže když jsem se dozvěděl o projektu Ikony v novém kabátě, ihned jsem se přihlásil, že připravím právě jeho novodobou interpretaci,“ říká Baptiste. Šanci dostal, mimo jiné i díky tomu, že je letos Škoda partnerem pražského Comic-Conu 2021, kde Ferat oslaví 40 let od své premiéry.

Baptiste ponechal u své studie ostré linie superauta i nízkou siluetu, čímž chtěl udržet charakter vozu. Některé části však dovedl do extrému, aby mohl dát autu další moderní prvky. Ve špičaté přídi s velkou maskou lze zahlédnout odkaz na designový jazyk dnešních škodovek, originální čtveřice LED světlometů je zase úsměvný odkaz na upíří špičáky.

„Po večerech to byly zhruba dva týdny práce,“ komentuje Baptiste časovou náročnost projektu. Nejvíce času zabralo období úvodních skic a hledání těch správných tvarů i detailů. Možnou představu interiéru moderního Feratu nakonec zmiňuje designér třeba v případě, že by projekt Škoda posunula dál, i když to není zrovna pravděpodobné.