Legendární Škoda 1203 se vrací. Studie má s Míchačkou nemálo společného

Automobilka Škoda uvádí další projekt ze série Ikony v novém kabátě, kde se ohlíží za ikonickými modely z minulosti a nechává své designéry, aby je vymodelovali jako aktuální koncepty. Po modelech Voiturette A, Popular Monte Carlo, Felicia a 130 RS přišel čas i na legendární užitkový model 1203, zvaný také lidově Dvanáctsettroska či Míchačka.

Škoda Rapid Convertible byla nejdražší lidové auto v ČSSR. Stála více než dům!

Koncept Škody 1203 vypracoval Daniel Hájek, 31letý designér uživatelských rozhraní vozů Škoda, s jehož prací se můžete setkat v modelech Octavia či Enyaq iV. Skicu pojal jako kempinkový vůz s výklopnou střechou. „Chtěl jsem, aby z mé studie bylo cítit, že je to to auto, ale aby to zároveň nebylo prvoplánové retro řešení. Navrhoval jsem moderní vůz s odkazem na legendu,“ popisuje studii Hájek. Například původní kulatá světla jsou zde jen naznačena, zadní část má zase skloněné bočnice a relativně úzkou střechu.

První levná Škoda vznikla už v 30. letech. Vzácná Sagitta je ještě menší než Citigo

Podle Daniela stojí studie na základech koncernového Volkswagenu Transporter. Klidně by to ale prý mohl být i elektromobil, protože jeho koncepce by dovolila ještě lepší využití vnitřního prostoru. I když se Daniel zajímá o infotainmenty, tak jeho studie žádný nemá. Pro zobrazování důležitých informací prý majitel použije svůj telefon či tablet.

Škoda Favorit Komfort byla komfortní za každou cenu. Projeli jsme krásný unikát

Studie vozu byla tvůrcem naskicována propiskou a poté dobarvena v počítači. „Je to můj oblíbený způsob práce. Navíc propisku mám vždy u sebe. Při jejím využití není prostor pro chyby a propiska vytváří poměrně charakteristickou stopu, takže mé skici jsou trochu jiné, méně dynamické a více ilustrativní,“ uzavírá tvůrce.