Legendární Škoda 110 R v testu Martina Vaculíka: České Porsche vás naučí řídit!

Že se pod krásnými tvary skrývá příliš obyčejná technika, to byla reálná výtka vůči Škodě 110 R už v době jejího zrodu. Například podvozek je zcela stejný jako u standardní stovky, od předchozího modelu 1000 MB se liší jen kotoučovými brzdami vpředu. Zatímco dnes se ladí specifické tlumiče pro různé varianty karoserií i motorizací, u starých škodovek to byl zcela stejný díl od tisícovky po stodvacítku. Tedy třicet let. Pera se zkracovala jednou v dobách 1000 MB, erko se jimi pak už ale od sedanů nelišilo.

Většinou bez tlumičů

Právě krátká životnost tlumičů byla dle Daniela Říhy z trutnovského sdružení Reincars, kde mají asi nejhezčí soukromou sbírku škodovek v republice, důvodem, proč mnozí vzpomínají na jízdní vlastnosti jako na velmi špatné. „Jejich běžná životnost na českých cestách dosahovala 20.000 km. Neměnil je však samozřejmě nikdo, neboť byl problém i s dostupností náhradních dílů. My jsme je vyměnili na každé škodovce, kterou tu máme, a jistota na silnici se násobně zlepšila,“ odpovídá nám, když se divíme, proč erko zapůjčené z mladoboleslavského muzea sedí na silnici úplně jinak, než jak to pamatujeme z teenagerovských let.

V našem týmu jsme věkově mezi 35 a 50 lety, takže stovky a stodesítky pamatujeme už ne jako nové, ale spíše levné vozy pro začínajícího řidiče na naučení. A dobře si vzpomínáme na vůle v řízení čtvrt otáčky, s nímž nešlo vůz vést do zatáčky přesně. Na jakýkoliv nešetrný povel zareagoval náklonem zádě a rychlým přechodem do přetáčivého smyku.

Naučí vás řídit

Teď v údolí z Nové Paky na Trutnov poznáváme, v jak strašném stavu musely být vozy, jimiž jsme jezdívali v devadesátých letech. Řízení má mrtvý chod maximálně centimetr, je dokonce strmější než pozdější hřebenové. Takže všechny zatáčky projedete s rukama na volantu v základní poloze a pěkně jemně tlačíte kupé do zatáčky tou vnější. Stále zvyšujeme tempo a za chvíli už předjíždíme nejen náklaďáky a dodávky, ale i bázlivé řidiče dnešních osobáků.

Na limitu je erko nikoliv přetáčivé, ale plynule nedotáčivé – to když jej řídíte dobře a umíte si zatáčku rozbalit tak, aby po celou dobu průjezdu působila stejná boční síla. Tím nám hodně připomíná všechna stará Porsche 911. Jejich pověstná přetáčivost se projevuje v rukou nekňubů, kteří škubou volantem, různě se na něj věší a neumějí ovládat vůz jemně. Závodníci mluví spíš o neochvějné stabilitě a možnosti brzdit ještě v první třetině zatáčky. Přesně to sedí i staré škodovce, zejména když pak zaprší.

Kdo odbrzdí a vezme za volant, tomu často kola vůz do zatáčky neohnou a pokračuje rovně. Lepší je nepřestat brzdit prudce, ale pouštět pedál plynule s tím, jak v nájezdu roste odstředivá síla. Pak škodovka i staré porsche zatočí vždy. Špatný lyžař odpočívá, jede šusem, a když vlétne na ledovou plotnu, rozplácne se na ní. Dobrý jede stále po hranách a pořád cítí, co je pod nimi. O tom je i jízda starou škodovkou – netelefonovat, soustředit se jen na jízdu, všechno hodit za hlavu, stále s ní pracovat. Limitní rychlosti samozřejmě neleží vysoko, takže si poctivý styl starých závodníků užijete v tempu, které vás nepřipraví o doklady. A večer jste doma s dokonale čistou hlavou.

Motor neošidili

Naopak hodně péče dostal od konstruktérů motor se zvýšenou kompresí a bezpočtem dalších úprav. Udávaný výkon byl dle normy SAE 45,6 kW při 5250 otáčkách a kratičký stálý převod 1:4,44 jej vyždímal do posledního koně (při maximálních 140 km/h točil 5276 min-1). Běžná Škoda 110 měla při stejném objemu o 6,6 kW méně. Jako číslo nic moc, ale v praxi je rozdíl obrovsky cítit.

Už odspodu zní erko mnohem vztekleji, výfuk má od svodů dvě trubky místo jedné. A v otáčkách, kdy normální stodesítka už vadla, erko ještě zabere. Ostřejší vačka přivede do válců víc vzduchu a dvoukomorový karburátor jej dokáže pořádně obohatit. Zrychlení z klidu na 100 km/h za 19 s je slabé proto, že musíte třikrát přeřadit. Ovšem zrychlení na 50 km/h opřené do trakce zatížených zadních kol je lepší než u dnešních aut, z křižovatky erko vystřelí jak raketa.

Obrovskou dobovou slabinou byla hlučnost. Že u škodovek s výjimkou vzácných verzí s vlečenými rameny (Garde, Rapid, 130, 135, 136) motor zároveň chytá příčné síly zadní nápravy, musí tak být v karoserii napevno a šíleně do ní duní, to už jsme psali. U těchto starších ještě vzadu hučel ventilátor, který byl kus od kusu. Dobře opracované byly docela tiché, špatně obrobené kvílely. A erko bylo uvnitř ještě hlučnější než stovka či stodesítka, protože panty kapoty zasahovaly do interiéru a přes jejich plastové kryty procházel kravál tak, jako by motor pracoval rovnou na zadních sedačkách. Ovšem u auta pro víkendové vyjížďky to vadí citelně méně, než když s ním kdysi celá rodina mířila na dovolenou do Chorvatska.

Pár slov o motoru

Pro Škodu 110 R byl zásadně upraven motor určený pro sedany 1100 MB a 110. Změny jsou četné:

Zvýšení komprese z 8,8 na 9,5 jinými písty

Ostřejší vačková hřídel

Dvoukomorový karburátor Jikov DDSR místo Jikov BS

Chladič oleje před chladičem vody

Mosazný vodní chladič s lepším přestupem tepla

Specifický rozdělovač

Průchodnější tlumič výfuku s dvojicí trubek od svodů

Už od prvních sérií alternátor místo dynama

Dle SAE to přineslo 6,6 kW (45,6 proti 39). Na základě normy DIN, kdy se motor měří i s pomocnými agregáty, to byly 4 kW (39 místo 35 kW). V roce 1976 motor dostal modernější karburátor Jikov EDSR a celkově šlo od té chvíle o agregát určený pro Škodu 120, ovšem s původním zdvihovým objemem. V roce 1977 došlo k jediné podstatné změně motorických vlastností za celou dobu výroby – stálý převod se po vzoru stodvacítek prodloužil z 4,44 na 4,22, otáčky při 130 km/h tak poklesly z 4900 na 4600 min-1.

Škoda 110 R (1971): Základní technická data Zdvihový objem [cm3] 1107 Největší výkon [kW/min] 65,6/5250 Točivý moment [N.m/min] 86/3500 Převodovka 4M Zavazadlový prostor [l] 250 vpředu, 120 vzadu Rozvor náprav [mm] 2400 Vnější rozměry DxŠxV [mm] 4155 x 1620 x 1340 Maximální rychlost [km/h] 140 Zrychlení 0-100 km/h [s] 19 Kombinovaná spotřeba paliva [l/100 km] 9,0

Přednosti

Krásné tvary

Bohaté prosklení, perfektní výhled z vozu

Vzhledem ke kubatuře velmi slušná dynamika

Pěkný interiér s kruhovými budíky

Nečekaně pohodlné přední sedačky

Technika bez záludností

Slušná mechanická spolehlivost

Obrovský zájem a jednoznačně pozitivní reakce okolí

Nedostatky

Extrémně vysoké ceny

Brzdy bez posilovače

Omezená nabídka ojetin

Nedostupné náhradní díly – vesměs staré zásoby od překupníků s tisíciprocentními maržemi

Značný podíl nekvalitních renovací

Vyžaduje mechanicky zručného řidiče – běžné menší každodenní opravy

Mizejí mechanici schopní tyto vozy opravovat

Hodnocení Komfort: 3,0 Prostornost: 3,0 Dynamika: 3,0 Pohonné jednotky: 3,0 Spolehlivost: 1,5 Kvalita: 3,5 Servisní náročnost: 2,5 Ceny a nabídka dílů: 4,5 Výsledná známka 3

Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu Svět motorů. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.