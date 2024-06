Legendární Scania oslavila 30 let v Česku. Podívejte se na její začátky i současnost ve velké galerii

Společnost Scania Czech Republic s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 23. května roku 1994. Pokud chtěli zájemci nákladní vůz severské značky dříve, museli k importérovi STM, který Scanie dovážel do Česka od roku 1992, ještě před tím si pak museli pro svůj stroj zajet do centrály ve Södertälje u Stockholmu. Firma začínala s jedenadvaceti zaměstnanci a provozovala jediný servis v pražských Stodůlkách, který musel stačit pro celou republiku.

Mezi prvními zákazníky byly společnosti Miroslav Mikel – Autodoprava, ARKE – Jiří Rambousek s.r.o. nebo ČSAD Kroměříž a.s. Dnes je nejvýznamnějším klientem firma HOPI Holding a.s., která jen v Česku odebrala na 900 vozidel Scania. Ty si oblíbili také hasiči, úspěchy slaví v armádních výběrových řízeních a také mezi automobily pro svoz komunálního odpadu a speciály údržby silnic. Mimo těžká nákladní vozidla nabízí i autobusy (oblíbené autokary s nástavbou společnosti Irizar) a průmyslové motory vhodné do stavební mechanizace, jako jsou nejrůznější nakladače.

Od roku 1994 postupně rostla servisní síť. První servis v pražských Stodůlkách v roce 1997 nahradila nová centrála v Chrášťanech. Postupně přibývaly další servisy, nezávislé i ty, které patří přímo Scanii. Dnes v Česku funguje 18 servisů, pokrývají území od Chebu v západním cípu Česka až po Třanovice v tom nejvýchodnějším.

Kromě Scanie servisy provozují společnosti Scanwest v západních Čechách a ProScan v Pardubickém a Královehradeckém kraji. Své výročí oslavilo české zastoupení na polygonu v Mostě, jak „třicátiny“ probíhaly najdete v naší galerii, společně s historickými snímky ze začátků fungování značky Scania v Česku.