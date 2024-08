Legendární Pagani Zonda prý už opravdu končí, tohle bude poslední kus. Dostal příhodné jméno

Těžko se tomu věří, ale Pagani Zonda to má spočítané. Na druhou stranu je tu s námi již od roku 1999.

Že je nejdéle vyráběným italským autem Fiat 500? Tohle malé autíčko je sice s námi už sedmnáct let, ale správná odpověď to vlastně není. Nejdéle současně vyráběným italským autem je Pagani Zonda. Tedy byla, nyní se představuje verze Arrivederci a prý je to už úplně poslední auto tohoto druhu.

Pagani Zonda se představilo již v roce 1999 a u jeho zrodu byl i legendární Juan Manuel Fangio. V roce 2011 přišel nástupce Huayra, ale Zonda se i tak vyráběla dál. Její produkce byla už vlastně oficiálně ukončena, ale pokud jste Horacia Paganiho zahrnuli dostatečným množstvím peněz, tak vám ještě jednu postavil. No a takhle se to táhne až do letošního roku, kdy nám byla představena zmíněná Zonda Arrivederci, která už teda poslední prý je. Doopravdy. Fakt…

Jak bude vypadat, vypustilo do světa skotské studio Modena Design UK na renderech. Exteriér bude šedý s modrými a červenými polepy. Vše bude samozřejmě z přiznaného karbonu. Kola jsou inspirována modelem Huayra BC a zadní křídlo je zase inspirované Zondou JC. Pod kapotou vozu bude samozřejmě motor V12 o objemu 7,3 litru, který bude posílat všechen výkon na zadní kola přes manuální převodovku. Neznáme datum představení celého auta, jeho cenu ani technické údaje.