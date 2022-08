Legendární off-road pořád láká k tuningovým úpravám. Za tuhle dáte milion, motor ale zůstává slaboučký

I přes přítomnost nástupce neutichá zájem o úpravy klasického Defenderu. Chelsea Truck upraví vůz klienta, ale k dispozici je i tento hotový.

Rozsáhlá komunita nadšenců kolem klasického Defenderu motivuje společnosti k dalším specifickým úpravám. Chelsea Truck se tentokrát nepouštěla do extrémů jako je integrace V8 nebo přestavba na elektropohon. Zůstala věrná tradiční koncepci s využitím dílů od Project Khan, což zjednodušuje dostupnost úpravy.

Základem projektu 110 Wide-Track je prodloužený Defender z roku 2015 s nájezdem necelých 23.000 kilometrů. Ve své historii má dva majitele. Jak název napovídá, vůz dostal rozšířené blatníky lakované do odstínu šedé Satin, který se objevuje také na střeše. Při pohledu z boku dále zaujmou 22palcová kovaná kola Rostyle Inspired RS obutá do pneumatik Cooper Discoverer A/T.

Příď nese novou masku chladiče s orámováním světlometů. Ty mu dodávají moderní vzhled díky tmavému podkladu a LED technologii. Přední nárazník zlepšuje nájezdový úhel a nese čtveřici přídavných světel. Vzadu se úpravce omezil na specifický obal rezervního kola a velké zástěrky s otvorem pro laděný dvojitý výfukový systém z nerezu. Pod kapotou zůstalo vše původní, takže naftový motor Ford Duratorq o objemu 2,2 litru má stále 90 kW se 360 Nm točivého momentu. Výkon je přenášen na všechna čtyři kola prostřednictvím šestistupňového manuálu doplněného redukcí.

Chelsea Truck tím ušetřil čas pro osvěžení interiéru. Vzhledem k tomu, že se jedná o rok 2015, vypadá nové multimediální zařízení s navigací přirozeně. Modernější palubní desku doplňuje hliníkový volant a na podlaze gumové koberce. Luxusní dojem umocňuje kožené čalounění anatomických sedadel a nového madla před spolujezdcem. Kůže ulpěla i na sedadlech vzadu a kufr zvelebuje černý koberec.

Za tento exemplář si Chelsea Truck žádá v přepočtu 1.846.000 Kč. Pokud již Defender máte, úprava samotná vyjde na 1.025.500 Kč