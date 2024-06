Legendární Mille Miglia začíná! Takhle to vypadalo na startu, nic podobného jinde nezažijete

Mille Miglia 2024 se jede od 11. do 15. června. Závodníky a nás čeká pět dní náročných etap, kdy ale každá jedna z nich bude stát za to.

Také letos jsme zavítali na úžasnou přehlídku a setinovou rallye historických vozidel Mille Miglia, který se koná napříč severem a středem Itálie a každoročně láká stovky účastníků, kteří se nebojí trávit ve svém historickém voze přes tisíc kilometrů. Letošní ročník pokračuje v trendu růstu a je na pět dní. Začátek je tradičně ve městě Brescia, kousek od jezera di Garda. První etapa nás zavede do Turína, kde sídlí automobilka Fiat.

Druhý den nás čeká cesta po pobřeží až do Viareggio. Třetí den je opět po pobřeží až do Říma. Čtvrtý den už se to začne otáčet a z Říma vede trasa do San Lazzaro di Savena. Cíl je pátý den opět v Brescie. Letošní trasa opět nevynechá ikonická místa jako Ferrara, Prato, Orvieto nebo Sirmione. Čekají nás také dva horské pasy - Raticosa a Futa.

Provizorní startovní list nám potvrzuje, že je opět na co koukat. Na místě je opět mnoho vozů italských značek, od Ferrari po garážové stavby. Narazit je možné také na vozy Lancia, Bugatti, BMW, Porsche, Fiat, Bentley a také Mercedes-Benz, který je s Mille Miglia velmi silně spjatý, protože tu drží ten největší rekord, který už nikdo nikdy nepřekoná. Stirling Moss dal v roce 1955 Mille Miglia za 10 hodin a 7 minut.

S automobilkou Mercedes-Benz tu jsme i my, čeká nás téměř celá trasa za volantem modelu S 580 e, což je plug-in hybridní šestiválec, navíc ale ozdobený mnoha prvky Exclusive Manufaktur. O tom ale až jindy, nyní se vám prostřednictvím fotografií pokusíme předat alespoň ochutnávku atmosféry, jaká tu před startem a krátce po něm panuje.