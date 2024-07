Legendární hra Richard Burns Rally slaví 20 let. Díky komunitě fandů žije dodnes, používala ji i FIA

Psal se rok 2004 a svět závodních her žil druhým dílem Need for Speed: Underground. Vyšla však i jiná slavná hra pro virtuální řidiče – také s křídly a plameny z výfuků, ale na seriozní téma. Richard Burns Rally vyvinulo britské studio Warthog pod hlavičkou vydavatele SCi Games a šlo o (na svou dobu) velmi zdařilou a realistickou simulaci vrcholné motoristické disciplíny.

Na výběr jste měli ze sedmi pečlivě zpracovaných speciálů kategorie WRC: Citroën Xsara, Hyundai Accent, Mitsubishi Lancer Evo VII, Peugeot 206, Subaru Impreza 2000 nebo 2003, Toyota Corolla a v třídě S1600 pak MG ZR Super 1600. Vydat jste se mohli do šesti zemí na 36 rychlostních zkoušek, které vývojáři poctivě navštívili a zmapovali, takže převýšení, typy povrchu i okolí téměř dokonale odpovídaly realitě.

Tak jste usedli do závodního speciálu, dali plný plyn a… Bouračka. Pěkně zpracovaná, protože model poškození byl na svou dobu velmi povedený s prasklými skly, utrhanými dveřmi, promáčklinami a tak dále. Hra vám z hlediska realistického zpracování nedala nic zadarmo, byla skutečně těžká a projet stage bez poškození nebo zdržení chtělo trénink a um. Zajímavými prvky byly dynamické počasí, diváci, do nichž jste mohli nabourat a byli za to penalizováni, a skutečně důkladné nastavení parametrů auta. Třešničku na dortu pak představoval soundtrack od Paula Oakenfolda, Andyho Huntera, Pepe Deluxe nebo Plump DJs.

Pamětníci možná vzpomenou, jak český distributor uspořádal šňůru promo akcí Richard Burns Rally Tour po hypermarketech napříč republikou, kde mohla veřejnost se závodní sedačkou a volantem zkoušet zajet co nejlepší čas a ve finále vyhrát nadupaný počítač. Autor na těchto akcích brigádničil a bylo skutečně zábavné sledovat, jak se piloti hrnou za volant se slovy „Teď něco uvidíte, já hraju Colina (Colin McRae Rally),“ aby skončili po pár zatáčkách. Nebyla to hra pro každého.

Její výjimečnou kvalitu ukázal čas. Chopili se jí moddeři, kteří přidali nové tratě, grafiku, vylepšili fyziku a dodali mnoho desítek nových závodních speciálů. Tato komunita je velmi aktivní hlavně v České republice, kde jsou pořádány šampionáty.

Hra také posloužila bezpečnosti díky aktivitě Roberta Reida, bývalého navigátora zesnulého Richarda Burnse. Její upravená verze je používána pro školení bezpečnosti u Mezinárodní automobilové federace – pořadatelé závodu se v ní učí, jak bezpečně vytyčit divácké zóny, kam stavět nebo nestavět doprovodná vozidla nebo traťové komisaře.