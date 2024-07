Legendární Ford Capri se oficiálně vrací na trh! Ale už není takový, jaký si ho všichni pamatujeme

Capri je zpět! Jen asi ne tak, jak by mnozí čekali. Bodie a Doyle by teď museli nabíjet.

Capri je ikonický model automobilky Ford a má hluboký zásah nejen u nás, ale také v subkultuře a motorsportu. Asi nejslavnější působení vozu je samozřejmě to v seriálu Profesionálové. Návrat modelu Capri do modelového portfolia značky se diskutoval už skutečně dlouho, ale nyní k tomu došlo. Už to ovšem není dvoudveřové sportovní kupé, ale elektrické SUV, které váží až 2190 kilogramů.

K dispozici budou dvě specifikace, základní nabídne výkon 210 kW (286 koní) a bude mít akumulátor s využitelnou kapacitou 77 kWh, což má odpovídat dojezdu až 627 kilometrů a nabíjení je možné výkonem až 135 kW. Silnější specifikace nabídne výkon 250 kW (340 koní) ze dvou elektromotorů a 79kWh akumulátor. Dojezd činí až 592 kilometrů a nabíjet je možné výkonem 185 kW.

Podle výše uvedeného už asi víte, odkud vítr fouká. Pokud ne, tak připomeneme, že Ford na svých elektromobilech spolupracuje s Volkswagenem a techniku už moc dobře známe. Prakticky se díváte na systém Volkswagenu, 210kW elektromotor mají třeba ID.5 a ID.7. Verze o výkonu 250 kW s pohonem všech kol je u Volkswagenu značená jako GTX, tedy brána jako sportovní. Nabídka pohonu Capri je zároveň shodná s modelem Explorer.

Stejné s modelem Explorer je také uspořádání interiéru. Také ve Fordu Capri na vás čeká volant zploštělý nahoře i dole a vertikálně umístěný infotainment. Ford zmiňuje standardní výbavu ve formě bezdrátového nabíjení telefonů, vyhřívání sedadel i volantu, navigace, dvouzónové klimatizace nebo automatických stíračů čelního okna. Design nového Fordu Capri navazuje na své předchůdce hned několika prvky, třeba naznačením tvaru přední masky ve tvaru psí kosti nebo vyboulené vyvýšené kapoty od světlometů k čelnímu oknu.

Ve výbavě Capri Premium pak najdete ještě audi Bang & Olufsen s deseti reproduktory, nastavitelné ambientní osvětlení interiéru nebo bezdotykové otevírání víka zavazadelníku. V nabídce příplatkové výbavy najdete třeba lepší ergonomická přední sedadla, tepelné čerpadlo, panoramatickou střechu nebo další asistenční systémy nad rámec standardu. Kola jsou ve velikostech 19 až 21 palců. Komunikačními barvami jsou modrá a žlutá.