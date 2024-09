Legenda českých silnic, zakladatelka úspěšné dynastie: Škoda Fabia má 25 let, jedna-dvojka byla prodejní trhák

Na přelomu let 1994 a 1995 se ještě vesele prodávala Felicia a premiéra první generace Octavie měla proběhnout až v roce 1996. Už tehdy bylo rozhodnuto, že vznikající vlajkový model dostane moderní koncernovou platformu PQ34 a bylo také jasné, že „Felda“ s konstrukcí na bázi letitého Favoritu s kořeny v 80. letech již v nové době neobstojí.

V této době také začíná pracovat designové oddělení automobilky na projektu s kódovým označením SK-240. Stejně jako u Octavie se per chopili Dirk van Braeckel a Raul Pires, ale na některých dobových náčrtech najdeme i podpisy Luca Donckerwolkeho nebo Václava Capoucha. Návrháři původně pracovali s platformou A03 (Seaty Ibiza a Cordoba, trojkový Volkswagen Polo), nicméně později padlo rozhodnutí o nasazení zbrusu nové techniky A04 (PQ24). Do projektu bylo investováno 600 milionů marek, finální design byl hotov na přelomu let 1996 a 1997.

Premiéra pak proběhla dne 14. září roku 1999 na autosalonu ve Frankfurtu. Při uvedení na trh byly k dispozici tři motorizace, dvě benzinové čtrnáctistovky a naftová 1,9 SDI. Motor označovaný jako 1.4 MPI byl evolucí původního Škodováckého čtyřválce a měl výkon 50 kW, druhá jednotka se 74 kW již pocházela od Volkswagenu, stejně jako vznětový model. Výroba zprvu probíhala pouze v Mladé Boleslavi, ale nižší počty byly vyrobeny také ve Vrchlabí a polské Poznani.

K hatchbacku se v roce 2000 připojilo kombi, následované o další rok později sedanem – ten je mimochodem z hlediska počtu vyrobených kusů nejvzácnější. V letech 2002 až 2006 byla k dispozici užitková verze Praktik, sportovně laděný model RS s naftovou 1.9 TDI o výkonu 96 kW přišel na řadu v roce 2003.

Za celou dobu výroby se staly na českém trhu prodejně nejúspěšnějšími verze s motory 1.2 o výkonu 40 nebo 47 kW, u nás je měla téměř polovina všech registrovaných vozů. Celkem bylo vyrobeno necelých 1,8 milionu kusů jedničkových Fabií, z nichž tuzemský trh pojal lehce přes 17 procent. Výroba hatchbacku a kombi končí v roce 2007 a v březnu 2008 se Fabia loučí poslední sérií sedanů.

Pokud si chcete přečíst kompletní příběh tohoto výjimečného hatchbacku, dovolíme si nabídnout speciál magazínu Svět motorů v digitální podobě, kde najdete přehled vyrobených kusů, dostupných barev, příplatkové i sériové výbavy, rozhovory s vývojáři, designérem i majiteli a řadu dalších méně známých zajímavostí.

A kdybyste chtěli nějaký pěkný kousek zakoupit, můžete tak učinit zde.