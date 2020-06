Čínská automobilka Leapmotor v loňském roce dokončila práce na sportovním elektromobilu LP- S01. Za uniformním názvem se skrývá designově zajímavé auto, které je momentálně nejlevnějším vozem ve svém segmentu. Ceny totiž v přepočtu začínají na 400.000 korunách.

Vzhledově je LP-S01 směsicí ověřených postupů. Najdete tu výrazné boční linky, vystouplé přední světlomety s LED technologií, záď ve stylu karoserie fastback a výrazný světlený podpis zadních svítilen. Kupé skromných rozměrů pojme až čtyři pasažéry a má pro ně připravenou celkem slušnou výbavu.

Má výškově i podélně nastavitelný sloupek řízení, kožené čalounění sedadel, digitální přístrojový štít, velký infotainment se spoustou funkcí, parkovací kameru s rozhledem okolo celého vozu a se slušným rozlišením, volitelné ambientní osvětlení a dokonce i sklopnou zadní řadu sedadel pro větší náklady.

Výkonem to také není žádné ořezávátko. Elektromotor pohánějící přední kola disponuje výkonem 125 kW (170 koní) a točivým momentem 250 N.m. Z 0 na 100 km/h se vůz rozhýbe za 6,9 sekundy. Výrobce také uvádí čas akcelerace z 0 na 50 km/h, který je 2,6 sekundy. Maximální rychlost je však omezena na 134 km/h.

K dispozici jsou 35,6- a 48kWh baterie. Menší vozu vystačí na jedno nabití k ujetí 305 kilometrů a s větší ujede dokonce 451 kilometrů. Měřeno je to však podle starší metodiky NEDC. Cena vozu se v přepočtu pohybuje od 400 do 672.000 korun. Leapmotor v České republice prozatím nekoupíte. S rostoucími ambicemi čínských automobilek a jejich expanzí do Evropy ale není vyloučeno, že se podobný vůz objeví i u nás. Zatím ale slouží jako ukázka toho, co zvládne pár let stará čínská automobilka.