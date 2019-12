Land Rover prý chystá dostupnější off-road. Luxusní verze Defenderu přijde také

Informace o rozšíření nabídky Land Roveru přináší britský Autocar. Nedlouho po uvedení nové generace modelu Defender má britská značka podle jistých zdrojů pracovat zaprvé na novém off-roadu, který by se rozměry, technikou a hlavně cenovkou postavil právě pod Defender. Za druhé, pro tohoto pokračovatele legendy má Land Rover připravit i vysoce luxusní variantu.

O luxusní verzi Defenderu jsme slyšeli už dříve a možná se tedy naplňují plány automobilky uvést model pro mnohem širší publikum než dříve. Novinka by tak konkurovala třeba vyšším úrovním Mercedesu-Benz třídy G. Spekuluje se přitom, že luxusní Defender by mohl přijet jako elektromobil. Ostatně i „géčko“ se k takovému kroku blíží…

Co se týče plánu dostupnějšího menšího off-roadu, prozatím se mluví o designu vycházejícím ze směru uvedeným Defenderem, avšak s udržením nižší ceny by model nenabízel tak moderní techniku. Jako platforma by mohl posloužit základ Omega-Arc od Taty, na němž stojí nové indické SUV Harrier. Jedná se vlastně o levnější a upravenou platformu D8 od Land Roveru, na které jezdí třeba Evoque či Discovery Sport.

Jako levnější, nejspíše pouze třídveřový off-road by model disponoval i nižší hmotností než třídveřová verze Defenderu. Pod kapotou by tak stačila i přeplňovaná tříválcová patnáctistovka, ačkoliv větší čtyřválce Ingenium jsou také možností včetně mild-hybridní techniky.

Nakonec Autocar zmiňuje i možné označení novinky, například jednoduše Land Rover 80. Uvedení modelu se očekává na rok 2021.

V galerii Land Rover Defender 90 Explorer Pack.