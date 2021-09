Land Rover Defender V8 přijíždí v edici agenta 007. Tváří se jako drsňák z filmu

Land Rover si pochopitelně nemohl nechat ujít zvýšenou pozornost okolo nové bondovky Není čas zemřít, které teď odstartovala obří marketingová kampaň. Vozy značky Land Rover se ve filmu objevují hojně, patří jim spíše akční scény a co jiného by se k tomu hodilo víc než nový Defender.

Land Rover Defender V8 Bond Edition vytvořilo studio Land Rover SV Bespoke. Speciální edice se vyznačuje černou barvou a rozšířeným paketem Black Pack s 22palcovými koly v barvě Luna Gloss Black, předními brzdovými třmeny v barvě Xenon Blue a označením 007 na zádi.

Nápis 007 pak najdete i na prazích při nastupování do vozu a na dotykovém středovém displeji, kde vás po nastartování uvítá unikátní animace. Grafika agenta 007 se pak promítá i pod dveře vozu. Každé auto projde zmíněným oddělením SV Bespoke a bude jich jen 300. Každé z nich bude číslované.

„Land Rover Defender V8 Bond Edition je exkluzivní verze nejvýkonnějšího sériového Defenderu, který byl kdy vyroben, inspirovaná auty z filmu No Time To Die. Potkávají se tak dvě velké britské značky a navíc je tento model oslavou 38 let trvajícího spojení značky Land Rover s Jamesem Bondem," řekl Finbar McFall, Land Rover Brand Director.

Land Rover Defender V8 pohání pětilitrový, kompresorem přeplňovaný zážehový motor o výkonu 525 N.m, který dosahuje maxima točivého momentu 625 N.m. Kombinuje se s 8stupňovou automatickou převodovkou a z 0 na 100 km/h umí akcelerovat za 5,2 sekundy.

V Česku stojí základní verze 3.307.720 Kč s třídveřovou karoserií 90 a 3.404.526 Kč v pětidveřové karoserii 110. Limitovaná edice je dostupná pro obě karosářské varianty. Bondovskou edici v českém ceníku nenajdete, ale na webových stránkách o ni můžete zažádat.