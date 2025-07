Land Rover Defender OCTA dostal edici Black. Má motor 4.4 V8 a stojí přes 5 milionů

Vrcholná specifikace Defenderu s dodatkem OCTA vypadá agresivně již standardně, dodatečný punc zlověstné atraktivity jí však může zajistit nová edice Black. Jak napovídá název, exteriér a rovněž interiér zde Land Rover oblékl kompletně do černé, a to bez jakýchkoliv kompromisů. Speciální úroveň výbavy tímto navazuje na Range Rover Sport SV, který po nedávném návratu do nabídky poskytuje tuto černočernou edici taktéž.

Identicky jako u zmíněného Range Roveru je na Defenderu oděno do černé barvy opravdu vše. Značka říká, že v rámci proměny začernila až 30 exteriérových prvků – nejvěrnější černý lak Narvik v paletě výrobce tak doplňují i zatmavená loga Land Roveru a koncovky výfuku, kdy jediným kontrastem na voze zůstávají registrační značky a osvětlení. Standardně lesklý lak karoserie lze volitelně překrýt matnou ochrannou fólií.

Interiér byl přirozeně oděn do černé, polomatné kůže s některými detaily v tmavě šedém odstínu. Příplatkově lze navíc obložení kabiny volit v povrchové úpravě z takzvaného „sekaného“ karbonu. Rovněž ve standardní výbavě edice Black pak najdete vibroakustická sedadla Body and Soul, která spolupracují s prémiovým audiosystémem Meridian s 15 reproduktory. Sedačky jsou taky vyhřívané, odvětrávané a nastavitelné ve 14 směrech.

Pohonné ústrojí a off-road prvky si edice Black zachovává ze standardního Defenderu OCTA. Pod kapotou nadále pracuje 4,4litrový twin-turbo V8 v mild-hybridní formě od BMW, produkující 635 koní a 750 Nm točivého momentu. Podvozek byl oproti standardnímu „defíku“ zvýšen o 28 mm, obdržel delší a tužší příčná ramena, hydraulicky propojený systém semi-aktivních tlumičů nebo brzdovou soustavu Brembo. Na výběr zůstávají 20- nebo 22palcová kola v obutí zaměřeném do terénu nebo na silnici.

Příplatek za „všechno v černé“ není u vrcholného Defenderu malý. Zatímco základní OCTA startuje na ceně 4.846.665 Kč, edice Black si řekne o takřka 340 tisíc navíc. V českém konfigurátoru začíná na částce 5.185.080 Kč. Pro standardní Defender OCTA mimochodem Land Rover paletu barev karoserie nedávno rozšířil. Kromě šedé Charente a měděné Petra přibyly odstíny modré Sargasso a šedé Borasco, přičemž bílý matný lak Patagonia bude k dispozici od konce roku 2025.

Zdroj: Land Rover | Zdroj videa: Land Rover