Land Rover téměř očesal nový Defender. Vytvořil tak nejvšestrannější verzi vůbec

Kdo by v tomto článku očekával informace o návratu starého dobrého „Defa“, ten bude nejspíše zklamán. Nová generace se vrací k tradici hlavně svým jménem, a přestože se aktuálně jedná spíše o luxusnější zboží s cenou přes 1,3 milionu korun za krátkou verzi s dvoulitrovým nafťákem, čekat můžeme i možnost pro ty, kteří by rádi defender jako užitkáč. Jmenuje se Hard Top a jde o pomyslný návrat do 50. let minulého století, kdy se toto označení objevilo poprvé.

Pod označením Hard Top si představíte pevnou demontovatelnou střechu, v případě nového defenderu ale nic takového nečekejte. Už na první pohled je to díky světlým 18palcovým ocelovým kolům moc hezká stylovka, vpředu však najdete dvě místa k sezení plus jednu nouzovku, za nimiž je už pouze nákladový prostor. Automobilka zatím neuvádí bližší technická data, už z fotek je ale patrné, že do vozu v pohodě naložíte europaletu za pomoci vysokozdvižného vozíku. Nakládání v tomto případě usnadní zadní dveře, které se neotevírají nahoru, ale na stranu.

Vůz bude k dispozici ve verzích 90 (třídveřová) a 110 (pětidveřová), obě mají standardně nezávislé zavěšení kol a odpružení s vinutými pružinami a ta delší může mít i vzduchové odpružení. Druhá možnost je z hlediska průchodnosti terénem lepší. Dovoluje totiž zvýšit světlou výšku až na 291 mm a dosáhnout tak nájezdových úhlů 38 a 40° a přejezdového úhlu 28°. A kdyby došlo na brod, můžete se se systémem Terrain Response 2 ponořit až do hloubky 900 mm.

Skutečnost, že jde o užitkovou verzi, neznamená, že bychom se bavili o spartánském autě. Má infotainment, který umožňuje bezdrátovou aktualizaci palubních systémů, asistent pro manévrování s vlekem (Hard Top utáhne na kouli až 3,5 tuny), a stejně jako třeba Range Rover Evoque či Jaguar XE je vůz vybaven kamerou, jejíž výstup je přenášen na plochu vnitřního zpětného zrcátka. Pohodlně proto uvidíte dozadu, i když bude prostor za předními sedadly naplněný až po střechu.

Britská automobilka zatím nezveřejnila bližší technické podrobnosti, učinit by tak ale měla ještě letos. Cena byla zveřejněna pouze orientační. Činí 35.500 liber bez daně, v přepočtu tedy zhruba 1.040.000 Kč bez daně.