Land Rover Defender dostal úžasnou expediční výbavu. Na svého majitele stále čeká

Land Rover Defender Artemis K2 čeká na svého nového majitele v aukci během Monterey Car Week.
Vypadá to, že Land Rover Defender je nevyčerpatelná studnice pro nejrůznější úpravy a přestavby – od silničních, přes off-roadové a expediční, až po variace s elektrickým pohonem. Nyní své portfolio rozšiřuje americký úpravce Artemis o variantu K2. Tento projekt kombinuje terénní vlastnosti Defenderu s prvotřídními materiály a zpracováním.
Základem vozu, pojmenovaného po druhé nejvyšší hoře světa, je aktuální modelový ročník Defenderu 110, který společnost zakoupila u Hennessy Jaguar Land Rover Buckhead v Atlantě. Díky tomu se může pyšnit nájezdem pouhých 3 700 kilometrů. Při výběru se úpravce nedržel při zemi a zvolil motor 5.0 V8 s výkonem 386 kW a točivým momentem 629 Nm. Tato konfigurace zároveň ušetřila práci s laděním výkonu, protože je z výroby dostačující jak pro běžné použití, tak i pro zábavu mimo zpevněné silnice.
Díky tomu se mohl tým soustředit na exteriér, který představuje zajímavý paradox. Jako batoh si vůz obléká střešní nosič propojený s úchyty pro boční box na pravé straně a žebříkem vyrobeným z hliníku a hořčíku na levé straně. Střechu dále zdobí LED světelná rampa a zajímavým detailem je čelní ochranná mřížka s logem „110“. Tento expediční nádech není úplně v souladu s luxusně lesklým bílým lakem, doplněným o černé lemování spodní části karoserie se stejnou povrchovou úpravou. Vrcholem jsou 22palcová bílá kola.
Interiér svým honosným stylem napovídá, že tento vůz pravděpodobně zůstane koly na pevné silnici. Sedačky jsou potažené sněhově bílou kůží, tvořící dokonalý kontrast s černými prvky na palubní desce, dveřích a v kufru. Tam najdeme tašku s kempovací sadou. Obě barvy se setkávají také na volantu, kde je doplňuje karbonový dekor. Tato jednokusová kreace bude předmětem aukce během Monterey Car Week. Předpokládaná cena se odhaduje mezi 2,45 až 2,77 milionu korun.
Zdroj: Artemis, Carscoops | Zdroj videa: Land Rover