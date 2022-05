Land Rover Defender 130 má datum premiéry! Šušká se také, že vyrazí do boje proti legendě od AMG

Už koncem měsíce se dočkáme dalšího rozšíření modelové nabídky Land Roveru. Ta je zaměřená pro převoz většího počtu osob a zavazadel. Stejně zajímavé jsou i spekulace o verzi SVR.

Nový Land Rover se od okamžiku návratu na trh stal úspěchem. Zájem o něj má tak široké portfolio lidí, že se automobilka rozhodla nabídnout třetí karosářskou variantu. Ano, krátkou verzi 90 a nyní střední 110 doplní ještě dlouhé provedení 130.

Novinka sice sdílí rozvor o délce 3022 mm s modelem 110, který má také tři řady sedadel, ale díky delšímu převisu nabídne vzadu více prostoru. Po něm volali majitelé aktivně využívající plnou kapacitu sedadel, protože ve třetí řadě jejich přátelé trpěli nedostatkem místa. Vzhledem k tomu, že zadní lavice verze 130 nabídne tři místa, může nyní řidič vzít sedm kamarádů. Tedy o jednoho navíc. Přidaná délka na 5100 mm se pozitivně promítla i do zavazadlového prostoru.

Automobilka zatím nezveřejnila detaily o pohonných jednotkách, ale dá se počítat se stávající sestavou řady 110. Ta je na českém trhu dostupná s mild-hybridními třílitry o výkonech 147 až 294 kW a dvoulitrovým plug-in hybridem s 297 kW. Vrcholem nabídky je pětilitrový osmiválec s výkonem 387 kW. Všechny vozy jsou vybavené 8stupňovou automatickou převodovkou a stálým pohonem všech kol.

Šušká se, že Land Rover pracuje na ještě výživnější verzi osazené dvakrát přeplňovanou V8 od BMW s výkonem 447 kW. Pravděpodobně by se přidala do výsostné rodiny SVR. Pokud je to pravda, vyrazí do ostrého souboje proti Mercedesu-AMG G 63. Zatím ale není jasné, jestli k tomu dojde a jaké verze tento motor dostanou. Možná se něco nového dozvíme při oficiálním představení Land Roveru 130 31. května, kdy se otevřou objednávky ve Velké Británii.