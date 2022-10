Land Rover Defender 110 teď může být neprůstřelný a odolá i výbuchu. Zvenku to není poznat

Pouze společnost Trasco je certifikovaná pro provádění takových úprav na voze Land Rover Defender.

Nový Land Rover Defender je na trhu od roku 2019. Automobilka nás nyní informuje o exkluzivní dohodě se společností Trasco, specialistou na ochranu vozidel. Díky tomu si nyní zákazníci s požadavky na vyšší ochranu bezpečnosti mohou objednat model 110 vybavený zvýšenou balistickou ochranou a ochranou proti výbuchu.

Na autě to vlastně vůbec není poznat, vůz je i nadále diskrétní, aby zbytečně nevzbuzoval pozornost. Přestavba vozu se jmenuje A-KIP, což znamená Anti-Kidnap, v překladu tedy něco jako „proti-únosu“. Zákazníci si pak mohou vybrat mezi úrovní balistické ochrany VPAM 4 nebo VPAM 6.

Materiály s certifikátem VPAM jsou na čelním skle, dveřích a skel dveří, střeše, prostoru pro nohy a nové balistické zadní přepážce s oknem umístěné za druhou řadou sedadel. Vůz pak lze doplnit třeba protipožárním systémem pro motorový prostor, balíčkem modrých světel integrovaných do mřížky chladiče, vnitřním komunikačním systémem nebo runflat pneumatikami.

„Námi zkonstruovaná a vyráběná nenápadná koncepce A-KIP byla navržena tak, aby pomáhala chránit to nejcennější, tedy lidský život. Diskrétnost je často nejlepší formou obrany a to, co jsme vytvořili pro Defender, umožňuje osobám, které potřebují dodatečnou ochranu, splynout s běžným provozem, protože vozidlo je prakticky nerozeznatelné od standardního modelu,“ dodal Allan Petty, European Sales Manager Trasco.