Lancia Ypsilon Rally4 HF už má desítky objednávek. Vstup do značkového šampionátu stojí pakatel

Značkový šampionát Trofeo Lancia odstartuje na letošní Rally Targa Florio, skládat se bude z šesti závodů na pěti různých rallye. Automobilka hlásí, že registrační poplatek na celou sezonu činí jen 2500 eur (63 tisíc korun) a zahrnuje také závodní oblečení Sparco pro posádku (auto si samozřejmě musíte pořídit sami), šampionát pak bude veden ve třech kategoriích. První z nich se jmenuje Junior a je určena pro piloty do 25 lety, druhá nese název Master a pojedou v ní jezdci mezi 25 a 35 lety. Pro účastníky nad 35 let je pak určena třída Expert.

V šampionátu bude možné přijít si na pěkné peníze, za vítězství v jednotlivých závodech dostanou účastníci v třídách Junior a Master 5000 eur (125 tisíc korun), druhé místo bude odměněno 3000 eury 75 tisíc korun) a třetí 1500 eury (38 tisíc korun). V třídě Expert jsou cenami 2000 eur za vítězství a 1000/500 eur za druhé/třetí místo. Za celkové vítězství v šampionátu pak dostanou jezdci v třídě Junior a Master 10.000 eur (250 tisíc korun) a Experti 5000 eur.

Je ale nutné dodat, že v hotovosti dostanou šampioni pouze polovinu, zbytek představují poukázky do závodního obchodu Stellantis Racing Shop. Nejlepším jezdcům pak bude nabídnuta lákavá možnost stát se oficiálním pilotem továrního týmu Lancia v evropském rallyovém šampionátu v roce 2026.

Značka přijala již více než 80 předobjednávek na samotný vůz Lancia Ypsilon Rally4 HF. Homologace proběhne 1. března letošního roku, aby jezdci měli v duchu fair play stejné množství času na seznámení se s vozidlem. Na Targa Florio vyjedou 9. května, následovat budou Rally Due Valli, Rally di Roma Capitale, Rally Lazio a nakonec Rallye Sanremo. Před startem sezony bude možné vyzkoušet si vozy mimo body na Rally Regione Piemonte.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

