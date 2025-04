Lancia Ypsilon nově ujede až 425 km a má nižší spotřebu. Mild hybrid posílil, ale jen papírově

Lancia se svým mohutně propagovaným novým modelem Ypsilon plně využila možnosti platformy CMP a její elektrifikované varianty e-CMP svého mateřského koncernu. Nyní dostávají verze se spalovacím motorem a mild hybridním systémem i bateriová varianta vylepšení. U elektromobilu jde o změnu po stránce baterií, které v nedávné době dostal například i Opel Corsa Electric – nyní mají brutto kapacitu 54 kWh, takže s nimi Ypsilon Electric zvládne až 425 kilometrů, tedy o 6 procent více a 22 kilometrů dále, než dříve. Spotřeba dle WLTP nyní činí 14,3 kWh na sto kilometrů, nabití na 80 procent kapacity zabere méně než půl hodiny.

K další změně dochází u varianty s 48V mild hybridním pohonem, byť jde jen o formální záležitost. Dříve byl deklarovaný výkon 74 kW, nyní stoupá na 81 kW. Důvodem je připravované zavedení emisní normy Euro 7 v listopadu roku 2027, které v rámci svých obecných technických nařízení u mild hybridů počítá kombinovaný nebo systémový výkon v otáčkách nejvyššího výkonu spalovací jednotky s aktuálním dostupným výkonem elektrické asistence. V případě Lancie Ypsilon tedy jde o 74 kW z tříválcového benzinového motoru 1.2 a příspěvek, který elektromotor s až 21 kW poskytne v již zmíněných podmínkách dle Euro 7.

Připomeňme si, že na českém trhu značka Lancia skončila před zhruba deseti lety – tehdy prodávala již značně obstarožní Ypsilon třetí generace na platformě rovněž letitých Fiatů 500 a Panda. Výroba tohoto modelu pro italský trh vydržela až do loňského roku, dále u nás italská automobilka před svým odchodem nabízela model Thema na bázi Chrysleru 300C nebo model Voyager.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

Lancia Ypsilon