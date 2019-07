Lancia Ypsilon je poslední zbytek téměř mrtvé značky. Teď zostudila Alfu Romeo

Lancia je dnes už prakticky mrtvá značka. I to málo, co z ní zbylo, ale na domácím italském trhu slaví pořádný úspěch. Hlavně v porovnání s Alfou Romeo, do které koncern FCA strká neskutečné množství peněz.