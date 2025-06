Lancia Ypsilon HF je hot-hatch na baterky. Má 280 koní, samosvor a tužší podvozek

Po řadě upoutávek nám již Lancia oficiálně představuje nový Ypsilon HF, ostrou elektrickou verzi svého populárního hatchbacku, a rovněž sportovněji střiženou výbavu HF Line pro standardní variantu modelu s mild-hybridem pod kapotou. Obě novinky tak uvádí zpátky do silničního působení Lancie tradiční označení HF (High Fidelity) pro ostřejší provedení, které máme mimochodem očekávat také u navracejících se modelů Gamma a Delta.

Technika elektrického vozu je nám už dobře známá. Pod střechou koncernu Stellantis ji totiž využívá nedávno představený Peugeot e-208 GTi, Abarth 600e nebo Alfa Romeo Junior Veloce. Elektromotor zde posílá na přední kola výkon 280 koní (206 kW), točivý moment 345 Nm a zajišťuje zrychlení z nuly na 100 km/h za 5,6 sekundy. Maximálně se Ypsilon HF rozjede na 180 km/h, s baterií o kapacitě 54 kWh pak nabízí dojezd až 370 km.

Mezi standardní sportovní prvky ostrého modelu patří rovněž samosvorný diferenciál Torsen, sportovní podvozek s tužším nastavením, snížený o 20 mm vůči sérii a rozchodem kol zvětšeným o 30 mm. Specificky je naladěno také řízení, schopnější brzdový systém pochází od společnosti Alcon. Agresivní vzezření s novými nárazníky či širšími blatníky pak uvnitř doplňují sportovní sedačky, volant s perforovanou kůží, sada hliníkových pedálů, modro-oranžové čalounění a taky nové grafické rozhraní přístrojového štítu a infotainmentu.

Sportovně laděná výbava HF Line si od plnohodnotného Ypsilonu HF přebírá do určité míry exteriérový styling, má standardně 17palcová kola a rovněž jí nechybí modré čalounění nebo sportovní volant. Techniku pod kapotou ani na podvozku ovšem nijak nemění, standardně tedy používá mild-hybridní dvanáctistovku o výkonu 110 koní (81 kW) ve spojení s automatickou převodovkou.

Na dostupných trzích (do Česka se zatím Lancia oficiálně nevrátila) už je možné obě nové varianty Ypsilonu objednávat. Výbava HF Line již dorazila do showroomů, zatímco ostrá varianta HF se k prvním zákazníkům dostane na konci léta.

Zdroj: Lancia | Zdroj videa: Lancia

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

