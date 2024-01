Lancia Y odmítá zemřít, už to táhne třináct let a daří se jí skvěle. Letos vstoupí na další trhy

Automobilka Lancia to už hodně dlouho táhne jen s jedním modelem, kterým je městský hatchback Ypsilon. Aktuální generace tohoto vozu se představila už v roce 2011, takže letos to bude třináct let. Jenže Italové tohle auto vyloženě milují, jednu chvíli mělo dokonce lepší prodeje v Itálii než Alfa Romeo v celé Evropě. A v krasojízdě pokračuje i v letošním roce.

V roce 2023 bylo registrováno 44.743 nových vozů Lancia, čímž si značka polepšila oproti roku 2022 o 9 %. Na italském trhu jí s tímto číslem patří 3. místo. Na druhém místě je Dacia Sandero s 48.398 kusy a první místo okupuje nesestřelitelný Fiat Panda s 102.625 kusy. Lancia Y má v Itálii zároveň 14,9% podíl segmentu B. Pro porovnání - Toyota Yaris má na našem trhu v segmentu malých aut podíl 10,59 %, Škoda Fabia 46,86 %.

Úspěch Lancie není těžké odhadnout. Je malá, hezká a levná. Ideální auto do italských městeček. Úplný základ stojí 10.900 eur se státním ekobonusem při využití financování. Budoucnost automobilky Lancia už je nalinkovaná. Zanedlouho uvidíme novou generaci modelu Y založenou na Peugeotu 208. Čeká nás také větší sedan a nová Delta, vždy ale s technikou ze skupiny Stellantis.

Už v letošním roce pak Lancia expanduje na další trhy mimo Itálii. Naplno se má rojez v celkem šesti státech - Španělsko, Francie, Německo, Nizozemí, Belgie a Portugalsko. O České republice zatím nebyla řeč, ale expanze na další trhy se očekává. Italské vozy u nás obecně nemají moc dobrý podíl na trhu, což je velká škoda, nicméně stejně by byla škoda, kdybychom byli o Lancii ochuzeni.

Nejprodávanější auta v Itálii za rok 2023 Pořadí Značka Model Počet kusů 1 Fiat Panda 102.625 2 Dacia Sandero 48.398 3 Lancia Ypsilon 44.891 4 Toyota Yaris Cross 34.981 5 Fiat 500 32.981 6 Volkswagen T-Roc 32.969 7 Renault Captur 31.128 8 Citroën C3 31.059 9 Ford Puma 30.804 10 Dacia Duster 30.155