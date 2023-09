Lancia vstane z mrtvých. Dostane peníze na tři nové modely a vybuduje prodejní síť, kde dealeři trochu ostrouhají

Znovuzrození téměř zapomenuté Lancie se blíží. V posledních letech působila automobilka prakticky jen na domácím trhu s dvanáct let starým modelem, který občas oslnil speciální edicí. Hlavními lákadly jsou domácí produkt a příznivá cena, jenže to se brzy změní.

V nové strategii zařadila skupina Stellantis Lancii mezi prémiové značky vedle Alfy Romeo a DS, které dostanou finance na moderní modely. Nové Lancie Y s výhradně elektrickým pohonem se dočkáme v polovině příštího roku. Ve dvouleté periodě pak přijde kompaktní crossover Gamma a hatchback Delta. A to není vše…

Italská značka zahajuje velkolepou expanzi do Francie, Belgie, Lucemburska, Německa a Španělska. Tyto země byly vybrány s ohledem na oblibu malých luxusních vozů. Také je zde vysoký poměr nákupů vozů online, což vyhovuje nové prodejní strategii Lancie. Ta počítá, že touto cestou prodá kolem poloviny celkového objemu vozů, čímž prakticky získá kontrolu nad celým procesem včetně skladových zásob. Prodejci tak budou zajišťovat hlavně servis, testovací jízdy a předání vozů novým majitelům.

Během příštího roku chce mít Lancia ve Francii 20 prodejen a 80 servisních míst. V rámci Evropy pak počítá se 70 showroomy.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

Lancia Ypsilon