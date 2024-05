Lancia ukazuje ostrý Ypsilon HF na prvních fotkách a potvrzuje návrat do světa rallye!

Lancia po uvedení nové generace hatchbacku Ypsilon udržuje tempo a pokračuje v dříve naznačených plánech. Oficiálně je tedy zpátky označení HF (High Fidelity) pro ostřejší modely značky, které na prvních fotkách předvádí vyladěná elektrická verze. Se spalovacím modelem přitom Italové potvrzují rovněž návrat do světa rallye.

Sportovní Lancia Ypsilon HF bude pod střechou koncernu Stellantis sdílet identickou specifikaci elektrického ústrojí jako očekávaný Abarth 600e nebo výkonnější Alfa Romeo Junior Veloce. Přední kola tudíž požene elektromotor o síle 240 koní (176 kW), který má elektrickému hot hatchi zajistit zrychlení z nuly na 100 km/h za 5,8 sekundy.

Další informace o Ypsilonu HF jsou zatím omezené, Lancia nicméně potvrzuje nasazení samosvorného diferenciálu, snížení podvozku, širší rozchod kol a dle prvních snímků samozřejmě i agresivnější vzezření exteriéru nebo vyšperkovaný interiér s modře čalouněnými sportovními sedačkami. Do prodeje zamíří novinka v květnu 2025, načež Lancia potvrzuje HF verze i pro navracející se modely Gamma a Delta.

S odhalením sportovní verze Ypsilonu značka oznamuje i návrat do rally, ačkoliv comeback do vrcholné třídy světového šampionátu WRC nečekejte. Závodní Ypsilon Rally 4 HF (rovněž v galerii) vybavený spalovacím motorem se utká v úvodní třídě Rally 4 pro posádky začínající svou kariéru v rallye.

Rallyový Ypsilon bude mít pod kapotou přeplňovaný tříválec o objemu 1,2 litru s výkonem 212 koní (156 kW) pohánějící přední kola skrze pětistupňovou manuální převodovku a samosvorný diferenciál. Lancia popisuje nejnižší příčky rally jako ideální způsob k opětovnému návratu do sportu, ve kterém dříve naprosto dominovala.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

Lancia Ypsilon