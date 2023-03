Lancia ukáže svůj nový koncept už v dubnu! Následovat budou tři sériové modely

V Evropě není o Lancii vůbec slyšet, ale doma se jí daří skvěle. Dokonce natolik, že chystá velkolepý návrat se třemi modely. Prvního se dočkáme už příští rok.

Lancia letos slaví 166 let existence, i když poslední roky přežívá pouze na domácím trhu s dvanáct let starým modelem. Zní to jako utopie, ale Ypsilon se v Itálii stále drží v trojicí nejprodávanějších vozů díky širokému výběru motorizací a cenové dostupnosti, která je dána faktem, že náklady na vývoj se dávno zaplatily, takže Lancia generuje značný zisk. Loni se vůz dočkal faceliftu, kde si automobilka hrála s barvami a přidala vyšší řadu zrcadlení chytrých telefonů na 7palcové obrazovce infotainmentu.

Pod křídly giganta Stellantis si Lancia maluje docela perspektivní budoucnost. Má totiž možnost levného sdílení platformy a elektromotorů. V objemech prodejů se asi na vrchol nepodívá, místo toho chce hrát hlavní roli na poli ekologie. To znamená čistě elektrické portfolio a maximální možnou úroveň recyklace. Polovina materiálů v interiérech budoucích modelů se stane „eco-friendly“.

Plány na reinkarnaci naznačila Lancia koncem roku s nevšedním konceptem Pu+Ra Zero, připomínajícím spíše sochu. Konkrétnější představu možná získáme po odhalení studie Lancia Concept, které je plánováno na dubnový Týden designu v Miláně.

V roce 2026 se dočkáme nové vlajkové lodi a o dva roku později dorazí bezemisní Delta. Podoba novinek zatím není známa, ale zcela jistě bude čerpat ze studie Pu+Ra Zero. Její tvary jsou aerodynamicky zaoblené, ale kombinují i ostré křivky. Zajímavá je záď s kulatými světlomety v duchu Stratrose.

Záměr znovuzrození automobilka podpoří zcela přepracovaným vzhledem prodejních míst, která budou odrážet styl italských domácností. Premiéra nového konceptu se uskuteční 30. června spolu s odhalením budoucí Ypsilonky. Ta bude mít čistě elektrický pohon a světelný podpis tvaru Y, jak naznačil projekt Pu+Ra Zero.