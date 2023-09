Lancia si připomíná 50 let od grandiózního nástupu Stratosu do rallye. Dodnes je pro značku inspirací

Stratos stál na počátku úspěšného tažení Lancie ve světě rally, které následně pokračovalo modely Delta Integrale a 037. Dnes je to přesně 50 let od velkého triumfu.

Pro mnohé byl včerejšek běžným pracovním pondělkem, ale ne pro Lancii a její fanoušky. Na den přesně, před padesáti lety, získala Lancie Stratos triumfální vítězství v rallye Tour de France Automobile.

Do závodu odstartovala 25.září roku 1973 ještě v kategorii prototypů. Lancia totiž nevyrobila předepsaný počet 500 vyrobených kusů do běžného provozu, takže Stratos neměl ještě plnou homologaci. S časem 3:24:50,5 porazila dvojice Sandro Munari a Mario Mannucci tři francouzské posádky jedoucí s Porsche 911 Carrera 3.0 a RS 2.7. Že je Stratos předurčen k úspěchu, naznačilo prvenství ve Firestone Rally z dubna téhož roku. V obou případech nesl vůz červeno-bílé zbarvení tabákového giganta Marlboro.

Během aktivní kariéry vyhrála Lancia Stratos třikrát Rallye Monte Carlo, tři poháry konstruktérů a do cíle dovezla tři evropské mistry. Sandro Munari k tomu přidal dominanci na FIA Rally Drivers Cupu v roce 1977. To už ale měla hvězda ikonické barvy sponzora Alitalia, tedy zelené a červené pruhy na bílém podkladu. Letecká společnost tým podporovala od roku 1975.

Nešlo samolibě předpokládat, že Stratos bude zářit od začátku, ale s úspěchem obecně se mlčky počítalo. Vůz byl totiž od počátku konstruován pro závody v rally, ačkoliv prvotní koncept Stratos Zero z roku 1970 to úplně najevo nedával. Byl spíše pompézní designovou kreací, typickou pro divoké italské supersporty. Stratos ve své přirozenější podobě se objevil o rok později a vypadal diametrálně odlišně. Přesto klínovitý tvar a krátké převisy zůstaly. Odtud sériová verze představovala jen malý krůček. Mimochodem, zkratka HF údajně znamená „Horizon Full“, takže to měl v krvi.

Závodního ducha karoserie odrážela víkem kufru i kapotou, které spolu s blatníky tvořily dva celistvé kusy. Auto se díky tomu otevřelo jako lastura a nabídlo přímý přístup k motoru z Ferrari Dino 246 a nadčasové technice. Díky nízké přídi a panoramatickému prosklení s tenkými předními sloupky měl pilot dobrý rozhled. V interiéru zůstalo místo akorát na posádku sportovní postavy a dvě helmy. Produkční vozy dráždily silně kontrastním čalouněním, často kombinujícím různé koberce a žlutá sedadla.

Silniční verze vznikla ve 492 exemplářích a špičkové kousky stojí kolem 12 mil. Kč. Není divu, Stratos je ikonou a fenoménem, z jehož odkazu čerpá automobilka dodnes, zejména po designové stránce. Stačí se podívat na elektrický koncept Pu+Ra HPE, kde ihned uvidíme podobnost ve stylu prosklení a ztvárnění zádě.

Důležité výročí automobilka slaví závodem historických vozů The Circuit de Remparts d'Angoulême, který doprovází výstava se závodní tematikou. Událost je plná nádherných vozů a významných celebrit, dorazil například Bernard Darniche, který se Stratosem vyhrál čtyři závody ze sedmi v rámci světového šampionátu v rally.