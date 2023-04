Lancia Pu+Ra HPE oficiálně: Vize značky na příštích 10 let je elektrická, stylová a zaměřená na pohodlí

Příběh značky Lancia byl v posledních zhruba deseti letech smutný. Z původních a vlastních konstrukcí jí toho moc nezbylo – vyráběla třeba městský Ypsilon na technice Fiatu 500, překabátěné MPV Chrysler Voyager, Deltu s platformou a motory Fiatu Bravo nebo Themu, což byl pozměněný Chrysler 300C. Do dnešních dnů jí v nabídce zůstal obstarožní Ypsilon, ale v plánu je velké oživení.

Jeho prvním poslem bude již prakticky hotová nová verze Ypsilonu v plug-in hybridním a elektrickém provedení s technikou aktuální pětistovky od Fiatu, mezi lety 2024 a 2028 pak podle výkonného ředitele Lucy Napolitana hodlá představovat dvě nová auta co dva roky. Proto se v roce 2026 máme těšit na špičkový sedan a v roce 2028 na znovuzrozenou Deltu. Majákem pro dalších deset let má být nový koncept Pu+Ra HPE, což je zkratka pro slova Pure (ryzí) a Radical. Písmeny HPE pak značka míní „High Performance Electric.“

V přídi, na níž jsou dominantní ti světlené paprsky, moc odkazů na minulost nevidíme, ale zezadu koncept jasně připomíná Stratos s jeho kulatými světly, žaluziemi a typickým tvarem kabiny. Na střeše a náznaku zadního křídla si můžete všimnout kruhu – tento motiv najdeme i uvnitř na palubní desce ve formě disku, přední části extrémně úzkého středového tunelu i ve formě police pro zadní sedadla. Dle Lancie jde o typický tvar z italských domů a bytů, kde je přítomen třeba ve formě kulatých jídelních stolů. Volant ale kulatý není. Vnitřek je prošpikován eko a recyklovanými materiály, atmosféru na palubě si může posádka přizpůsobit skrze infozábavní systém nebo dle hlasových povelů, což se má objevit i v chystaném Ypsilonu.

Vzdušný vnitřek jasně ukazuje, že jde o elektromobil, Lancia neudává žádné jízdní výkony, ale dá se čekat využití prostřední verze moderní platformy STLA, která bude již brzy tvořit páteř nabídky značek koncernu Stellantis. Nabídnout by měla až 700 kilometrů na jedno nabití.

Lancia, založená v roce 1906, patří k nejstarším světovým automobilkám. První vůz vznikl v roce 1908.

Až do šedesátých let 20. století zůstala Lancia nezávislá. V roce 1969 ji ale převzal Fiat, kde má roli luxusnější alternativy k jeho automobilům. Od roku 2021 patří Lancia do skupiny Stellantis.

Lancia Ypsilon