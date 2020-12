Lancia přežila rok 2020 a slaví úspěchy. Prosakují informace o druhém modelu!

Kdysi velmi úspěšná automobilka v motorsportu Lancia přežila i náročný rok 2020, a to má v nabídce stále jen jeden model, kterým je extravagantní městský hatchback Ypsilon. Letos v květnu dostal vůz hybridní techniku z Fiatu Panda a může se tak vesele prodávat dál. Doma v Itálii patří stále k nejprodávanějším vozům a v roce 2019 dokonce porazil prodeje celého modelového portfolia Alfy Romeo na evropských trzích.

Lancia se nyní hlásí s tím, že od uvedení první generace modelu na ženevském autosalonu uběhlo již 35 let. Na tyto půlkulatiny pak náhodou vyšel i moc příjemný produkční milník, modelu Ypsilon se totiž vyrobilo již 3 miliony kusů. I v letošním roce se pak značce daří, od spuštění prodejů hybridní verze EcoChic se vůz stal automaticky druhým nejprodávanějším hybridem ve své třídě. Hned za pandou.

Tyto úspěchy se automobilka rozhodla oslavit novým digitálním projektem Ypsilon Dreamers. V podstatě jde o projekt určený ženám, které si jdou za svými sny. Automobilka je vyzývá, aby na sociálních sítích sdílely fotografie svých důležitých životních událostí s hashtagem #YpsilonDreamers. Ideálně pak ve společnosti Lancie Ypsilon.

Tváří tohoto projektu se stala Giulia Carla Bassani, studentka v oborech leteckého a kosmického průmyslu, spolupracovnice na projektu cestování lidí na Mars a v neposlední řadě i autorka sci-fi knihy. Pro jednou tak nejde o influencerku, která se fotí s balzámy na vlasy, ale o holku, která jednou třeba něco opravdu dokáže.

Mezitím kolují po internetu zvěsti o dalším omlazení modelu. Aktuální verze je na trhu již devět let a velký upgrade by tak rozhodně byl na místě. Hovoří se o implementaci velkého infotainmentu Uconnect a digitálního přístrojového štítu z Fiatu Tipo. Italskými weby se pak šíří informace, že se toho chystá mnohem víc.

Tak například sportovní verze modelu, což je informace, která unikla přímo z polského výrobního závodu, kde Ypsilon vzniká po boku Fiatu 500. V roce 2023 bychom se pak prý měli dočkat i zcela nové generace a také druhého modelu, což by měl být crossover. Zajímavé, rozhodně by bylo super, kdyby se Lancia zvedla až na úroveň celoevropského prodeje. Minimálně my jí to přejeme.